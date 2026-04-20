A magyarok fele havonta legalább egyszer kirándul tavasszal

A magyarok mintegy fele (48 százalék) havonta legalább egyszer kirándul tavasszal, a legkedveltebb programok között a túrázás és a városnézés, valamint a várak és botanikus kertek látogatása szerepel – közölte a Visit Hungary hétfőn a Csodásmagyarország.hu 5554 fő részvételével 2026 márciusában készült online felmérésének eredményét az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a válaszadók tizede hetente, 40 százaléka ritkábban mozdul ki, és két százalék azok aránya, akik egyáltalán nem nyitottak erre a tevékenységre.

A 30-45 évesek 14 százaléka kirándul hetente, ez az arány a 18-29 éves korosztályban 11 százalék, a 46-65 éveseknél 8 százalék, míg a 65 év felettieknél 6 százalék és a ritkábban kirándulók aránya az életkor előrehaladtával növekszik.

Fő motivációként a válaszadók 30 százaléka az éledő természetet nevezte meg, míg négyből egy válaszadó a kikapcsolódásért, minden ötödik a közös élmények miatt szívesen kirándul.

Az aktív pihenés és mozgás a válaszadók 16 százaléka számára meghatározó, míg a kulturális érdeklődés és az egészségmegőrzés egyaránt 4-4 százalék esetében jelenik meg fő szempontként, utóbbi elsősorban az idősebb korosztályt jellemzi.

A felmérés alapján a legnépszerűbb tavaszi kirándulóprogramok között a túrázás és a városnézés szerepel az élen, előbbit 15 százalék, utóbbit 12 százalék választotta. Tizenegy százalék jelölte meg a kastély- és várlátogatást, valamint az arborétumokat és botanikus kerteket.

A tavaszi programok között szerepelnek még az állatkertek és vadasparkok, az erdei kisvasutazás, virágzási események, kerékpározás, piknikezés és barlanglátogatás is. Továbbá a válaszadók kisebb arányban még a skanzenek és szabadtéri múzeumok, a kalandparkok és élményparkok látogatását említették, valamint a vízi programokat.

