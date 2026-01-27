Home Kitekintő Ukrajna EU-csatlakozásáról és a békefolyamatról tárgyalt Zelenszkij az osztrák kancellárral
Ukrajna EU-csatlakozásáról és a békefolyamatról tárgyalt Zelenszkij az osztrák kancellárral

Felvidék.ma
Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Ukrajna energetikai helyzete, a békefolyamat, valamint az ország európai uniós csatlakozásának konkrét ideje voltak a fő témái Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Christian Stocker osztrák szövetségi kancellár keddi telefonos megbeszélésének. Erről Zelenszkij számolt be a Telegramon.

„Oroszország napi rendszerességgel támadja az ukrán energiaszektort, hogy áram és fűtés nélkül maradjanak az ukránok, ezért rendkívül fontos partnereink segítsége. Éppen ezért nagyra értékeljük, hogy Ausztria a múlt héten pénzt különített el az energetikai szektorunk támogatására. Köszönöm!” – írta Zelenszkij bejegyzésében.

Továbbá az ukrán elnök tájékoztatta a kancellárt azokról a háromoldalú találkozókról, amelyeket az ukrán, az amerikai és az orosz delegációk folytattak a múlt héten az Egyesült Arab Emírségekben.

„Elsősorban katonai kérdésekről folytak egyeztetések, de szó esett a biztonsági garanciákról is. Ukrajna európai uniós csatlakozása az egyik kulcsfontosságú biztonsági garancia nemcsak számunkra, hanem egész Európa számára. Európa közös ereje ugyanis egyebek mellett Ukrajna biztonsági, technológiai és gazdasági hozzájárulásának is köszönhető. Éppen ezért beszélünk Ukrajna taggá válásának konkrét idejéről, azaz 2027-ről, és számítunk partnereink támogatására ebben a kérdésben”

– emelte ki Zelenszkij.

Az ukrán elnök egy másik Telegram-üzenetében arról tájékoztatott, hogy kedden értekezletet tartott az ország energetikai helyzetéről. Közölte, hogy a reggeli adatok szerint Kijevben, a Dnyeper folyó bal partján 926 lakóépületben még mindig nincs fűtés.

Az energetikai és a belügyi tárca ezért további generátorok üzembe helyezéséről gondoskodik. Az egész országból tartalékokat mozgósítanak a főváros megsegítésére – tette hozzá Zelenszkij.

MTI/Felvidék.ma

