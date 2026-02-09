Home Itt és Most A szlovák–orosz viszony gyakorlati kérdéseiről tanácskozott Fico az új orosz nagykövettel
A szlovák–orosz viszony gyakorlati kérdéseiről tanácskozott Fico az új orosz nagykövettel

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Robert Fico, Facebook)

Robert Fico kormányfő hétfőn találkozott az új orosz nagykövettel, Szergej Andrejevvel. Ismételten a párbeszéd folytatásának szükségességét hangoztatta Szlovákia és Oroszország között – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya.

„Megteszünk minden előkészületet a gazdasági kérdésekkel foglalkozó kormányközi bizottság tevékenységének felélesztésére,

a szlovák–orosz viszony gyakorlati kérdéseivel is foglalkozunk, mint például az orosz katonai temetők gondozása, vagy a kultúra.

A megbeszélésen szó esett Pozsony felszabadítása évfordulójának megünnepléséről, illetve a fasizmus feletti győzelem moszkvai megünnepléséről” – közölte a kormányhivatal.

Andrejev a múlt héten adta át megbízólevelét Peter Pellegrini államfőnek, a poszton Igor Bratcsikovot váltotta, aki 2020. október 23-tól volt Oroszország szlovákiai nagykövete.

TASR/Felvidék.ma

