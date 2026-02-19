Átadták a szociális taxi szolgáltatáshoz beszerzett járművet Dunaszerdahelyen

Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere átvette a szociális taxi szolgáltatás működtetéséhez beszerzett, speciálisan kialakított és teljes mértékben akadálymentesített gépjárművet.

A beruházás célja a hátrányos helyzetű, időskorú, mozgásukban korlátozott, illetve egészségügyi okból rászoruló lakosság mobilitásának támogatása. A jármű hozzájárul ahhoz, hogy az érintettek könnyebben elérhessék az egészségügyi ellátásokat, a hivatalos ügyintézést vagy a közösségi eseményeket, ezáltal csökkenjen társadalmi elszigeteltségük és javuljon az életminőségük.

A gépjármű műszaki paraméterei közvetlenül a szociálisan rászoruló személyek igényeihez igazodnak. Teljes mértékben akadálymentesített, elektro-hidraulikus emelőplatformmal, megerősített padlózattal és homologizált kerekesszék-rögzítő rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a kerekesszéket használó személyek biztonságos, stabil és méltóságteljes szállítását.

A tágas utastér és csomagtér segédeszközök – például járókeret vagy kerekesszék – biztonságos szállítására is alkalmas.

A jármű elektromos meghajtású, így környezetbarát, csendes és gazdaságosan üzemeltethető, összhangban a város fenntarthatósági törekvéseivel.

A gépjármű és annak speciális átalakítása összköltsége 55 388,99 euró volt.

A szociális taxi szolgáltatás nem indul el azonnal, mivel a működtetéshez szükséges engedélyezési eljárások még folyamatban vannak. A szolgáltatás indulásáról és az igénybevétel feltételeiről külön tájékoztatjuk a lakosságot.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma