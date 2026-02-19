Home Itt és Most Richard Raši október 24-re hirdeti ki az összevont önkormányzati választást
Richard Raši október 24-re hirdeti ki az összevont önkormányzati választást

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Október 24-én lesznek az összevont helyi önkormányzati és megyei választások – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Richard Raši (Hlas-SD) házelnök. A választásokat egy nap alatt bonyolítják le. A választást hivatalosan 110 nappal a megrendezése előtt kell kihirdetni.

Először 2022-ben volt összevont szavazás, amikor egyszerre választott a lakosság polgármestert, helyi és megyei képviselőket, valamint megyeelnököt.

„Már tavaly októberben figyelmeztettem, hogy a jelenlegi polgármesterek és megyeelnökök megbízatási idejének meghosszabbítása jogilag vitatható és megtámadható döntés lenne. Ezért a törvénnyel összhangban 2026. október 24-re hirdetem ki az önkormányzati választásokat”

– mondta Raši.

Pozsonyban és Kassán főpolgármestert is választanak, továbbá az egyes városrészek vezetőit és képviselő-testületeit.

Közel 3000 településen lesz választás, választói igazolvány ezúttal nincs, mindenki csak az állandó lakhelyén szavazhat.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

