Richard Raši október 24-re hirdeti ki az összevont önkormányzati választást

Október 24-én lesznek az összevont helyi önkormányzati és megyei választások – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Richard Raši (Hlas-SD) házelnök. A választásokat egy nap alatt bonyolítják le. A választást hivatalosan 110 nappal a megrendezése előtt kell kihirdetni.
Először 2022-ben volt összevont szavazás, amikor egyszerre választott a lakosság polgármestert, helyi és megyei képviselőket, valamint megyeelnököt.
„Már tavaly októberben figyelmeztettem, hogy a jelenlegi polgármesterek és megyeelnökök megbízatási idejének meghosszabbítása jogilag vitatható és megtámadható döntés lenne. Ezért a törvénnyel összhangban 2026. október 24-re hirdetem ki az önkormányzati választásokat”
– mondta Raši.
Pozsonyban és Kassán főpolgármestert is választanak, továbbá az egyes városrészek vezetőit és képviselő-testületeit.
Közel 3000 településen lesz választás, választói igazolvány ezúttal nincs, mindenki csak az állandó lakhelyén szavazhat.
TASR/Felvidék.ma