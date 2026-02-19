Orbán Viktor: új kezdeményezésekre van szükség a béke ügyének globális előmozdításához

Új kezdeményezésekre van szükség annak érdekében, hogy a béke ügyét globálisan előmozdítsuk – jelentette ki a miniszterelnök csütörtökön Washingtonban a Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke által kezdeményezett Béketanács első ülésén. Orbán Viktor azt is mondta, a gázai helyzet jelentős hatással van Európa biztonságára.

A magyar kormányfő a Donald J. Trump Békeintézetben angolul elmondott beszédében nagyrabecsülését fejezte ki a magyar nép nevében Donald Trumpnak „fáradhatatlan béke-erőfeszítéseiért” világszerte.

Hangsúlyozta: Magyarország az egyetlen olyan ország, amely a legmagasabb szinten képviselteti magát európai uniós tagállamként a Béketanácsban.

Orbán Viktor jelezte: miniszterelnökként egy olyan országot képvisel, amely egy brutális háború szomszédságában él már négy éve. „Mindannyian tudjuk, hogy ez a háború nem tört volna ki, nem törhetett volna ki, ha Trump elnök úr lett volna a hivatalban akkor” – jegyezte meg. Ugyanakkor kiemelte: Donald Trump hivatalba való visszatérése nagy esélyt kínál arra, hogy megsokszorozzuk a béke-erőfeszítéseket, nemcsak Gázában, hanem Ukrajnában is.

A közel-keleti biztonsági helyzet, különösen a gázai helyzet jelentős hatással van Európa biztonságára, ezért Magyarország részvétele a Béketanácsban nemcsak elveken alapul, hanem saját jól felfogott biztonsági érdekeinken is – jelentette ki Orbán Viktor.

Kitért arra, hogy komoly párbeszéd folyik Európában a Béketanácsról, és arról, milyen lesz a jövendőbeli szerepe. Úgy fogalmazott: „Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi szervezetek kudarcot vallottak abban, hogy szerepüket betöltsék és békét és stabilitást biztosítsanak világszerte, ezért új kezdeményezésekre van szükség annak érdekében, hogy a béke ügyét globálisan előmozdítsuk”.

A kormányfő elmondta, biztos abban, hogy Donald Trump kezdeményezése a Béketanács megteremtésére egy jó lépés a megfelelő irányban. „Büszkék vagyunk arra, hogy az alapító tagok között lehetünk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen nagyszerű társaságban lehetünk” – zárta felszólalását.

