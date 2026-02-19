Az elmélyült alkotás segít a múltunk és belső világunk megismerésében

A XXIV. Ferenczy István Országos Képzőművészeti Verseny eredményhirdetését és kiállításmegnyitóját február 19-én rendezték meg Rimaszombatban, a Református Oktatási Központ második emeleti folyosóján.

Agócs Ildikó, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke beszédében kiemelte, hogy az idei versenyre 46 iskolából 212 pályamunka érkezett, amelyeket szakmai, pártatlan zsűri értékelt. Elmondta, hogy a három meghirdetett téma – Ferenczy István portréja a szobrász születésének 170. évfordulója alkalmából, a 19. század divatja, valamint a „Kedvenc kirándulóhelyem” – sokszínű és kreatív alkotásokat eredményezett. Köszönetet mondott a diákoknak, pedagógusoknak, szülőknek, a befogadó intézménynek és a zsűrinek, hangsúlyozva, hogy a verseny közösségformáló ereje és hagyománya 2002 óta töretlen.

A beérkezett alkotásokat Nagyferenc Katalin és Marian Lacko, a Művészeti Alapiskola igazgatója alkotta szakmai zsűri értékelte.

Nagyferenc Katalin képzőművész a zsűri elnökeként felidézte a verseny indulását az egykori, nevét viselő lakótelepi alapiskolában és Ferenczy István rimaszombati kötődését, megemlítve szülőházának és egykori műtermének helyét is, ami éppen a mai Daxner utca, valamikor Ferenczy utca elején volt.

Elmondta, hogy a zsűri a kidolgozottságot, a színek és formák használatát, valamint az egyéni megközelítést értékelte, és örömmel tapasztalta, hogy a munkák színvonala évről évre emelkedik.

Arra biztatta a fiatalokat, hogy a digitális világ mellett továbbra is alkossanak kézzel, rajzoljanak, fessenek, mert az elmélyült alkotás segít a múlt, a hagyományok és saját belső világuk megértésében.

„Mindenkinek azt ajánlom, hogy sokkal több ceruzát és festéket fogyasszunk, mint a kütyüket nyomogassuk, mert itt nyugodtan, szépen elgondolkodva tudtok foglalkozni történelmünkkel, hétköznapjainkkal és önmagatokkal is” – mondta Nagyferenc Katalin, majd kategóriánként kiosztották az okleveleket és az ajándékokat.

Alább mutatjuk az eredményeket.

1. téma: Ferenczy István (portré)

Az I. kategóriában 13 pályamunka érkezett. Első helyezett Bodzsár Emili-Hope (Ipolyi Arnold Alapiskola, Ipolybalog), második Deák Vivien (Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed), harmadik Szalma Lilla (Zselízi Alapiskola) lett.

A II. kategóriában 12 munka versenyzett. Első helyezett Brodanská Sofia (Petőfi Sándor MTNy Alapiskola és Óvoda, Diószeg), második Oláh Krisztián (Ragyolci Alapiskola és Óvoda), harmadik Ertinger Paula Jessica (Kürti MTNy Alapiskola) lett. Elismerő oklevelet kapott Berki Zsolt (Szombathy Viktor Alapiskola, Feled), Cselényi Dalma (Márai Sándor MTNy Gimnázium és Alapiskola, Kassa) és Horváth Olivia (Rimaszécsi Alapiskola).

A III. kategóriában 11 pályamű versenyzett. Első helyen Szaikó Viktória, második helyen Novák Virág, harmadik helyen Mokcsay Lara végzett. Elismerő oklevélben részesült Béres Jázmin és Bocko Mira (Márai Sándor MTNy Gimnázium és Alapiskola, Kassa), Pogány Zsófia (Királyhelmeci Gimnázium), valamint Ravasz Veronika (Közös Igazgatóságú Magániskola, Gúta).

2. téma: A XIX. század divatja

Az I. kategóriában 47 pályamű versenyzett. Első helyezett Bogdán Lara Viktória (Ragyolci Alapiskola és Óvoda), második Szabó Miriam (Márai Sándor MTNy Gimnázium és Alapiskola, Kassa), harmadik Gyenes Lucy (Pongrácz Lajos AI és Szondy György Gimnázium, Ipolyság) lett. Elismerő oklevelet kapott Balog Christopher (Ragyolci Alapiskola és Óvoda), Farkas Jenifer (Sajógömöri MTNy Alapiskola) és Ondo Flóra (Márai Sándor MTNy Gimnázium és Alapiskola, Kassa).

A II. kategóriában 46 munka szerepelt. Első helyezett Arvai Lili (Kodály Zoltán Alapiskola, Galánta), második Farkas Krisztina (Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat), harmadik Simon Csenge (Bátkai Alapiskola) lett. Elismerő oklevélben részesült Berczik Noémi (Dobó István Alapiskola, Nagyszelmenc), Fabian Corina (Pongrácz Lajos AI és Szondy György Gimnázium, Ipolyság), Kovács Martina ( Almágyi Alapiskola és Óvoda), Meliska Dominika (Zselízi Alapiskola), Pintér Johanna (Kürti MTNy Alapiskola) és Reszutyík Karolina (Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat).

A III. kategóriában 11 pályamű közül választott a zsűri. Első helyezett Bocko Mira, második Szabó Hanga, harmadik Hubka Simon (mindhárman a Márai Sándor MTNy Gimnázium és Alapiskola, Kassa tanulói). Elismerő oklevelet kaptak a Királyhelmeci Gimnázium, a Márai Sándor MTNy Gimnázium és Alapiskola (Kassa), valamint a Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola (Rimaszombat) diákjai.

3. téma: Kedvenc kirándulóhelyem (tájkép)

Az I. kategóriában 41 pályamunka versenyzett. Első helyezett Spevák Ádám Noel (Zselízi Alapiskola), második Hámori Adél (Marianum Egyházi Iskolaközpont, Révkomárom), harmadik Pásztor Apollónia (Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat) lett. Elismerő oklevelet kapott Baláž Hanna (Marianum Egyházi Iskolaközpont, Révkomárom), Bot’tán Krisztián (Zselízi Alapiskola), Ondrejsik Anna (Kazinczy Ferenc MTNy Alapiskola, Tornalja) és Talpas Emma (Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat).

A II. kategóriában 29 pályamunka szerepelt. Első helyezett Lévay Áron (Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat), második Szedlák Sára (Kodály Zoltán Alapiskola, Galánta), harmadik Farkas Zsófia Viktória (Palásthy Pál Egyházi Alapiskola, Palást) lett. Elismerő oklevelet kapott Jónas Orsolya és Kelöcsi Gréta (Dobó István Alapiskola, Nagyszelmenc), Letrich Carmen (Ady Endre Alapiskola, Párkány), valamint Varga Balázs Bendegúz (Almágyi Alapiskola és Óvoda).

A III. kategóriában két pályamunka szerepelt. Első helyezett Vanek Bianka (Pongrácz Lajos AI és Szondy György Gimnázium, Ipolyság), második helyezett Bilická Bianka (Diószegi Magán Szakközépiskola) lett.

A versenyt a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és a Gömör-Kishonti Művelődési Központ hirdette meg. A megnyitón közreműködött a helyi Dicsőítő zenekar.

HE/Felvidék.ma