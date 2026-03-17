Ukrajna megkapta az európai uniós csatlakozás teljes feltételcsomagját
Kitekintő

Ukrajna megkapta az európai uniós csatlakozás teljes feltételcsomagját

Julija Szviridenko (Fotó: MTI/EPA/Andrij Neszterenko)

Az ukrán delegáció Brüsszelben megkapta az Európai Uniótól a csatlakozás feltételeit a három utolsó tárgyalási klaszterre vonatkozóan, ezt követi a tárgyalások sikeres lezárása és a csatlakozási szerződés aláírása – jelentette be Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök kedden a Telegramon.

A kormányfő kifejtette, hogy a harmadik klaszterről (a versenyképességről), a negyedikről (a fenntartható fejlődésről) és az ötödikről (az erőforrásokról, a mezőgazdaságról és a kohéziós politikáról) van szó.

„Mostantól Ukrajna rendelkezik a teljes feltételcsomaggal, amelynek teljesítése szükséges az EU-csatlakozáshoz”

– emelte ki.

Szviridenko emlékeztetett arra, hogy 2025 végén Kijev már megkapta a feltételeket három klaszterre, amelyek a csatlakozási folyamat alapjaira, a belső piacra és a külkapcsolatokra vonatkoznak.

„Magabiztosan haladunk az európai integráció kijelölt útján. A következő lépések a klaszterek sikeres lezárása és a csatlakozási szerződés aláírása, ami az utolsó momentum lesz Ukrajna teljes jogú EU-tagsággá válásához”

– szögezte le a miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is teljesíti a csatlakozási feltételeket, folytatja a reformokat, amelyekről beszámol az Európai Unió vezetésének.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma