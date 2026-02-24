Home Egyéb Rangos U17-es Szlovák Bajnokságot rendeztek Dunaszerdahelyen
Rangos U17-es Szlovák Bajnokságot rendeztek Dunaszerdahelyen

HE
HE
Fotó: Szeiler Mátyás

2026. február 21-22-én Dunaszerdahely adott otthont az U17-es Szlovák Országos Bajnokságnak. A kétnapos viadalon szombaton a szabadfogású és női, vasárnap pedig a kötöttfogású küzdelmek zajlottak. A rendezvény több klub számára is emlékezetes sikereket hozott.

Fotó: Szeiler Mátyás

Gladiátor Birkózó Klub – két arany és csapatmásodik hely

A Szeiler Mátyás vezette somorjai Gladiátor Birkózó Klub a kötöttfogású versenynapon két bajnoki címet szerzett:

🥇 Horváth Áron (71 kg)
🥇Mellár Denis (48 kg)


🥈 Gönci Nathan (60 kg)
🥈 Gönci Mátyás (55 kg)

A klub a csapatversenyben az előkelő 2. helyen végzett, ami komoly szakmai eredmény az országos mezőnyben.

Fotó: Dunaszerdahelyi.sk

DS Wrestling – domináns bajnoki teljesítmény

A Vajas József és Hakszer Balázs edzők vezetésével a DS Wrestling csapata szintén kiváló hétvégét zárt a kötöttfogású bajnokságon.

🥇 Hegedűs Attila (51 kg) magabiztos versenyzéssel lett szlovák bajnok.

Teljesítménye különösen figyelemre méltó: mérkőzésein összesen 51 technikai pontot szerzett, miközben mindössze 1 pontot engedett ellenfeleinek (51:1).

További eredmények:
🥈 Bíró Dániel (65 kg)
🥉 Simon Béla
🥉 Both Gergő (71 kg)
5. hely: Karlík Radovan

A csapat a kötöttfogású csapatversenyben 3. helyen végzett.

Gaál Wrestling Team – történelmi bemutatkozás

A Gaál Attila vezette dunaszerdahelyi Gaál Wrestling Team története során először indult U17-es országos bajnokságon, és rögtön két aranyéremmel zárt.

Szabadfogásban és női mezőnyben:
🥇 Szőcs Rebeka (61 kg) – U15-ösként az idősebbek között szerzett bajnoki címet

Kötöttfogásban:
🥇 Osztatni Norbert (65 kg)

További dobogós helyezések is születtek, így a klub összesen két bajnoki címmel és több éremmel zárta első U17-es szereplését.

„Első alkalommal indultunk U17-es országos bajnokságon, és máris két bajnoki címet szereztünk. Ez az utánpótlás-nevelő munkánk visszaigazolása” – nyilatkozta Gaál Attila vezetőedző.

Fotó: Dunaszerdahelyi.sk

Erős utánpótlás a régióban

A dunaszerdahelyi U17-es országos bajnokság összesítve több klub számára is kiemelkedő sikert hozott.

A verseny jól mutatja, hogy a régió utánpótlás-nevelése erős, a fiatal birkózók pedig országos szinten is meghatározó szerepet töltenek be.

Az összkép egyértelmű: a jövő birkózó generációja már most komoly eredményeket szállít.

HE/Felvidék.ma

