Rangos U17-es Szlovák Bajnokságot rendeztek Dunaszerdahelyen

2026. február 21-22-én Dunaszerdahely adott otthont az U17-es Szlovák Országos Bajnokságnak. A kétnapos viadalon szombaton a szabadfogású és női, vasárnap pedig a kötöttfogású küzdelmek zajlottak. A rendezvény több klub számára is emlékezetes sikereket hozott.
Gladiátor Birkózó Klub – két arany és csapatmásodik hely
A Szeiler Mátyás vezette somorjai Gladiátor Birkózó Klub a kötöttfogású versenynapon két bajnoki címet szerzett:
🥇 Horváth Áron (71 kg)
🥇Mellár Denis (48 kg)
🥈 Gönci Nathan (60 kg)
🥈 Gönci Mátyás (55 kg)
A klub a csapatversenyben az előkelő 2. helyen végzett, ami komoly szakmai eredmény az országos mezőnyben.
DS Wrestling – domináns bajnoki teljesítmény
A Vajas József és Hakszer Balázs edzők vezetésével a DS Wrestling csapata szintén kiváló hétvégét zárt a kötöttfogású bajnokságon.
🥇 Hegedűs Attila (51 kg) magabiztos versenyzéssel lett szlovák bajnok.
Teljesítménye különösen figyelemre méltó: mérkőzésein összesen 51 technikai pontot szerzett, miközben mindössze 1 pontot engedett ellenfeleinek (51:1).
További eredmények:
🥈 Bíró Dániel (65 kg)
🥉 Simon Béla
🥉 Both Gergő (71 kg)
5. hely: Karlík Radovan
A csapat a kötöttfogású csapatversenyben 3. helyen végzett.
Gaál Wrestling Team – történelmi bemutatkozás
A Gaál Attila vezette dunaszerdahelyi Gaál Wrestling Team története során először indult U17-es országos bajnokságon, és rögtön két aranyéremmel zárt.
Szabadfogásban és női mezőnyben:
🥇 Szőcs Rebeka (61 kg) – U15-ösként az idősebbek között szerzett bajnoki címet
Kötöttfogásban:
🥇 Osztatni Norbert (65 kg)
További dobogós helyezések is születtek, így a klub összesen két bajnoki címmel és több éremmel zárta első U17-es szereplését.
„Első alkalommal indultunk U17-es országos bajnokságon, és máris két bajnoki címet szereztünk. Ez az utánpótlás-nevelő munkánk visszaigazolása” – nyilatkozta Gaál Attila vezetőedző.
Erős utánpótlás a régióban
A dunaszerdahelyi U17-es országos bajnokság összesítve több klub számára is kiemelkedő sikert hozott.
A verseny jól mutatja, hogy a régió utánpótlás-nevelése erős, a fiatal birkózók pedig országos szinten is meghatározó szerepet töltenek be.
Az összkép egyértelmű: a jövő birkózó generációja már most komoly eredményeket szállít.
HE/Felvidék.ma