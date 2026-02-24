Home Szerintem A bölcs belátás és a háborúk
Szerintem

A bölcs belátás és a háborúk

Mihályi Molnár László
Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

A rossz felismerés helytelen következtetésekre vezet, rossz döntéseket eredményez. Az ókori drámában (két és félezer éve!) Kreón király ítélkezik halott unokaöccsei felett. Aki a városra tört, arra örök kárhozat és szégyen vár. Eltemetni is tilos. Aki a várost védte, annak dísztemetés, dicsőség jár.  Ha valaki csak ennyit ismer, az helyesli, lazán ítélkezik:  A városvédő a hős, de a támadó  agresszor. Azonban az előzmények más megvilágításra is alkalmat adnak.

Történt ugyanis Thébában, hogy Ödipusz két fia, apjuk távozása után, megegyezik a trónutódlásról. Egy évig az egyik, a következőben a másik ülhet a trónra, évente váltakozva. Ám az esztendő végére annyira megtetszik a hatalom és az uralkodás az elsőnek, hogy testvérét kisemmizi, elzavarja, amikor az el akarja foglalni a helyét. Akkor gyűjt ő sereget Théba ellen, hogy erővel szerezzen érvényt a felrúgott egyezségnek.

A csatatéren egymás kardjától esnek el, ezért kerül a trónra nagybátyjuk, Kreón, akit sokan önkényes zsarnokként is értékelnek, pedig csak saját téves felismerésének a rabja. És úgy hiszi, hogy igazságos: a szava törvény, vissza nem vonható. Az agresszor számára nincs bocsánat! Majd csak akkor világosul meg, amikor a királyi döntés következményeként elveszíti szeretteit (feleségét, fiát, unokahúgát).

A történet főhőse az az Antogoné (a két fiú testvére), aki a hagyományt, az ősök üzenetét, az isteni törvényt a királyi hatalom és parancs elé helyezi: „Most megmutathatod, ki vagy: dicső ősökhöz méltó, vagy hitvány utód!”  

Szabadon választja a halált, ha ez jár a törvényszegőnek, mert nem akarja megtagadni a testvéri szeretet parancsát, kötelességét, hogy eltemesse őt.

Kreón elkésett a felismeréssel, magára maradva, társ és utód nélkül kell elszenvednie maradék életét.

Két és fél évezred üzen, máig hatón, de pusztába kiáltott szóként, visszhangtalan, mert azóta sem a bölcs belátást rögzíti a történetírás:

Ne kérj te semmit, mert mi elvégeztetett, halandó ember azt el nem kerülheti.

Vigyétek a céltalan életűt, akaratlan öltelek meg fiam, és tégedet, ó te szegény asszony.

Jaj, merre tekintsek? Az én kezemen minden, minden balul üt ki, énrám iszonyú sors méretett.

Bölcs belátás többet ér minden más adománynál. Az isteneket tisztelni kell.

Gőggel teli ajkon a nagy szavak nagy romlásra vezetnek, s józanná nem tesz, csak a vénség.”

Mihályi Molnár László/Felvidék.ma

