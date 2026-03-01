Branyiszkói-hegység 2. – Szepes és Sáros határán a Hazajáró csapattal

„A Branyiszkói-hegység magasabb részeit fenyves erdő, főgerincének hátát havasi legelők fedik; belsejében alig van emberi lakás. A főtömeg nyúlványai közt azonban, melyek a Tarca és Szinye völgyei között levő tág területet hálózzák be, nagyszámú község fekszik.” (Róth Samu, 1877)

Még jócskán szepesi, de már sárosi vonásokat is mutat a két egykori északi vármegyénk határvidékén húzódó Branyiszkói-hegység. Nem először teszi tiszteletét ezen a tájon a Hazajáró csapata.

Ezúttal az alig ismert északi, majd a déli hegyvilágot járják körbe, miközben néhány Árpád-kori templom kedvéért a szepesi falvak völgyeibe is leereszkednek.

Adás: M5 – március 1., (vasárnap) 17:05.

MTVA/Felvidék.ma