Kedden talán megnyitják a Barátság kőolajvezetéket

A Barátság kőolajvezeték újraindításának újabb dátuma március 3-a, kedd – jelentette ki hétfői sajtótájékoztatóján Denisa Saková gazdasági miniszter. Hozzátette, ő nem bízik benne, hogy kedden valóban újraindul a szállítás.

„Amikor közeledett a megadott dátum, eddig mindig kitolták két-három nappal.

Egyelőre nincsenek olyan információink a Transpetroltól, hogy ismét elhalasztanák az újraindítást, de szerintem holnaptól sem jön kőolaj”

– jelentette ki.

A közel-keleti helyzetről azt mondta, nemcsak Szlovákiára, hanem egész Európára hatással lesz, és uniós szinten fognak tárgyalni az energiabiztonságról.

Január 27-e óta nem érkezik orosz kőolaj Szlovákiába és Magyarországra, Ukrajna szerint ennek oka, hogy az orosz bombázás során megrongálódott a vezeték Brodi környékén, Lviv térségében. Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar kormányfő azzal gyanúsítja Kijevet, hogy politikai zsarolás miatt nem indította újra a kőolajszállítást, és a magyarországi választásokba akar beavatkozni. Ukrajna ezt visszautasította, állítása szerint dolgoznak a vezeték helyreállításán.

TASR/Felvidék.ma