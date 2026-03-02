Home Hitélet Nagyböjti egyházzenei áhítat az ipolysági plébániatemplomban
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Nagyböjti egyházzenei áhítatra került sor nagyböjt második vasárnapján az ipolysági Nagyboldogasszony-plébániatemplomban. A délutáni alkalmon Pálmai Árpád egyházzenész, karnagy és a fiatal ipolysági tehetség, Wollent Anna énekes dicsőítette az Urat.

Kis időre felejtsük el a külvilág zaját, s legyünk részesei a zenei áhítatnak a nagyböjti időszak jegyében – hangzott el a zenei alkalom nyitányaként.

Wollent Anna és Pálmai Árpád (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A rendezvény vendége az esztergomi születésű Pálmai Árpád egyházzenész, karnagy volt. Egyetemi tanulmányai után egykori alma meterébe, az esztergomi ferences gimnáziumba tért vissza tanítani, s a ferences templom orgonistája lett.

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola, valamint a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója. Egyházzenészként nem csupán Magyarország-szerte, hanem a Kárpát-medence több szegletében is dicsőítette az Urat zenei játékával. Ugyanakkor zarándoklatok zenei vezetőjeként is ismert.

Megtelt az ipolysági templom (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A zenei áhítat közreműködője Wollent Anna volt. Az ipolysági egyházközösség tagjaként énekével már számos egyházi ünnepet gazdagított. Az Ipolysági Művészeti Alapiskola elvégzése után a győri Széchenyi Egyetem Művészeti Karának hallgatója.

Pályája kezdetén hatalmas ajándékként élte meg a tavalyi adventi időszakban a háromhetes japán turnét, ahol az egyetemi hallgatótársaival az Ave Maria-koncertturné előadójaként lépett fel a távol-keleti ország jeles színpadain.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint Pálmai Árpád kiemelte:

Legszentebb ünnepünkre, a húsvétra készülődünk. A megtelt templom közönségét az egyházi éven végigvezető zene zarándoklatra hívta.

A zenei áhítaton nagyböjti, valamint húsvéti énekek csendültek fel. Elhangzott a latin nyelvű Oltáriszentség, valamint Wollent Anna tolmácsolásában mások mellett Caccini Ave Mariája is.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A zenei dicsőítés részeként első ízben csendült fel az ipolysági templomban a népi gyűjtésű középkori Aranymiatyánk.

Egyes zenedarabokat közösen adtak elő, de szólóban is dicsőítették az Urat, s néhol a közönség is bekapcsolódott. A gyönyörű egyházzenei dallamok megérintették a hallgatóság szívét, ráhangolódtak a húsvéti ünnepkörre.

Pálmai Árpád nem első alkalommal adott egyházzenei koncertet az ipolysági plébániatemplomban. A 2023. novemberi zenei áhítatról ITT számoltunk be .

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pásztor Péter/Felvidék.ma

