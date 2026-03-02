Home Itt és Most Fico az EB elnökével akar tárgyalni a Barátság kőolajvezetékről
Fico az EB elnökével akar tárgyalni a Barátság kőolajvezetékről

Robert Fico (Fotó: SITA)

Robert Fico kormányfő Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szeretne tárgyalni a Barátság kőolajvezetékről, és találkozót kezdeményez a témában. Szerinte ezt még azelőtt kell megtartani, hogy tárgyalna Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Azt tartaná ideálisnak, ha Szlovákia, Magyarország és Ukrajna az Európai Bizottságban tárgyalna – erről hétfői sajtótájékoztatóján beszélt.

Fico Zelenszkijjel is minél hamarabb tárgyalni akar. Közölte, hogy a Barátság vezeték ügye nem szlovák–ukrán vagy magyar–ukrán kérdés.

„Ez európai–ukrán probléma, és Európának el kell döntenie, kinek az oldalán áll. Ukrajnáén, és ezzel saját magának árt, mert a legegyszerűbben Ukrajnán keresztül érkezik ide kőolaj, ezen a vezetéken, vagy pedig végre beismeri az Európai Unió, hogy Szlovákiának és Magyarországnak igaza van” – jelentette ki Fico.

A helyzetet súlyosnak tartja, és néhány napon belül szeretne beszélni az Európai Bizottság vezetésével.

Január 27-e óta nem érkezik orosz kőolaj Szlovákiába és Magyarországra, Ukrajna szerint ennek oka, hogy az orosz bombázás során megrongálódott a vezeték Brodi környékén, Lviv térségében. Fico és Orbán Viktor magyar kormányfő azzal gyanúsítja Kijevet, hogy politikai zsarolás miatt nem indította újra a kőolajszállítást, és a magyarországi választásokba akar beavatkozni. Ukrajna ezt visszautasította, állítása szerint dolgoznak a vezeték helyreállításán.

TASR/Felvidék.ma

