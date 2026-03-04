Március közepén tartja tisztújító kongresszusát az SNS

Március 14-én tartja tisztújító kongresszusát az SNS Ebedec (Obyce) településen, az Aranyosmaróti járásban. Négy évre választ új vezetést a párt, erről az elnökség döntött e héten tartott ülésén – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Zuzana Škopcová, az SNS elnökének irodavezetője.

A párt elnöksége 45 új tag felvételét is jóváhagyta az ülésen, köztük van például Oľga Nachtmannová, a Smer-SD volt parlamenti képviselője és oktatási államtitkára.

„Jelenleg 2195 tagja van a pártnak” – tette hozzá az irodavezető.

Téma volt az elnökségi ülésen az őszi összevont megyei választásra való felkészülés is. Az SNS célkitűzése, hogy erősítse jelenlétét a régiókban és stabilitást, rendet teremtsen, konkrét megoldásokkal szolgáljon.

„Az elnökség tagjai megállapították, hogy a pártstruktúrák felkészültek a helyi választásokra, elsősorban a jelenlegi kormánypártokkal készülnek koalíciókötésre” – zárta Škopcová.

TASR/Felvidék.ma