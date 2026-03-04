Orbán Viktor: Magyarország nem hagyja magát, az ukrán zsarolásnak ellenállunk

A Védelmi Tanács szerdai ülésén arról döntöttünk, hogy a lehető legszigorúbban fellépünk a szélsőséges iszlamista csoportokkal szemben, és 75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében, valamint felállítottunk egy tényfeltáró bizottságot a Barátság kőolajvezeték vizsgálatára – jelentette be a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor videóbejegyzésében közölte, hogy az ülésen áttekintették az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt szükséges intézkedéseket.

Egy ilyen helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb, ezért a Védelmi Tanács folyamatosan ülésezik – tette hozzá.

A miniszterelnök kifejtette: a közel-keleti konfliktus miatt Európában a terrorfenyegetés megnőtt, ezért Magyarországon megerősítették az emberek védelmét, a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét növelik.

„Utasítottam a rendvédelmi szerveket, hogy a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a legszigorúbban lépjenek fel” – emelte ki.

Elmondta továbbá, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a kritikus energetikai létesítményekre is, mert – mint fogalmazott – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, „megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába”.

„Ezért aztán minden energetikai létesítmény, ami orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet” – figyelmeztetett Orbán Viktor, megjegyezve, hogy „az Északi Áramlat vezetéket is az ukránok robbantották föl”.

„Ezért úgy döntöttünk, hogy meg kell erősítenünk a magyar energetikai létesítmények védelmét, a jelentés szerint, amit ma kaptam, a hadsereg 75 helyen már fel is vonult”

– számolt be róla.

Továbbá arról is döntöttek, hogy Czepek Gábornak, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkárának vezetésével felállítanak egy tényfeltáró bizottságot, amelynek az a dolga, hogy a Barátság kőolajvezeték valóságos állapotát ott a helyszínen felmérje – közölte a miniszterelnök.

„Követeljük Zelenszkij elnöktől, hogy az ellenőreinket engedje be Ukrajnába, és tegye lehetővé a vezeték vizsgálatát” – mondta Orbán Viktor.

„Magyarország nem hagyja magát, az ukrán zsarolásnak ellenállunk, az olajblokádot letörjük és a helyzet rendezéséig minden, az ukránok számára fontos uniós döntést blokkolunk”

– hangoztatta a miniszterelnök.

MTI/Felvidék.ma