A Hlas-SD támogatja a nagykövetségeken való szavazást

Támogatja a Hlas-SD, hogy a külföldön élő szlovák állampolgárok az ottani nagykövetségen és más állami intézményekben szavazzanak személyesen, a parlamenti választás napján – jelentette ki Matúš Šutaj Eštok, a párt elnöke.

Azzal érvel, hogy

a levélszavazásnál nem teljesülnek az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választás feltételei.

A Hlas-SD egyúttal azt is kezdeményezi, hogy a közvetlen államfőválasztáson is lehessen szavazni a szlovák nagykövetségeken.

„Ha külföldön akarnak szavazni a szlovákok, akkor szavazzanak titkosan és közvetlenül, például a nagykövetségeken, az alkotmánynak megfelelően, tisztán, anélkül, hogy bármiféle kételyek felmerülnének. Ennek így kell lennie egy demokratikus országban.

És a Hlas azt is kérni fogja, hogy ez a közvetlen államfőválasztáson is így legyen, amit az eddigi levélszavazással nem lehetett megoldani, mivel az a választás kétfordulós.

A kormány ezzel a programnyilatkozatát is teljesíti” – tette közzé a közösségi médiában megjelent kisvideón.

Šutaj Eštok egyúttal bírálta a levélszavazás megszüntetésével kapcsolatos ellenzéki nyilatkozatokat. „Ijesztgetik az embereket, hogy vége a demokráciának, holott csak a külföldi szavazás módjának megváltoztatásáról van szó, nem a választás eltörléséről, vagy puccsról. Ez csak egy technikai jellegű módosítás” – tette hozzá.

Rámutatott, hogy az ellenzék arra hivatkozik, másfél évvel a választás előtt nem szabad módosítani a választási törvényt. „De amikor kormányon voltak, nyolc hónappal a választás előtt belefoglalták az alkotmányba, hogy Szlovákiában egyetlen országos választókerület van a parlamenti választáson. Akkor ez nem zavarta őket” – tette hozzá.

Megismételte, a Hlas régóta azt szorgalmazza, hogy a képviselők felét a régiók válasszák, és minden járásnak legyen parlamenti képviselője. A következő parlamenti ülésszak április 14-én kezdődik, akkor terjesztik be a levélszavazás eltörlését – ezt Tibor Gašpar, a parlament alelnöke jelentette be.

Azt még nem döntötték el, hogy kormányjavaslatként, vagy képviselői javaslatként kerül-e a törvényhozás elé. Gašpar szerint a levélszavazatokkal elkövetett választási csalásokat akarják kizárni.

Az ellenzéki PS képviselői jelentették be február 24-én, hogy tudomásukra jutott a kormány választójogi törvény módosítására vonatkozó terve. Robert Fico kormányfő válaszul elmondta, a kormány nem készít ilyen törvényjavaslatot, de jó ötletnek tartja, és ha a kormánypárti képviselők előterjesztik, támogatja. Leszögezte, a levélszavazás helyett megmarad a szlovák nagykövetségeken, vagy más, külföldön levő állami intézményekben való szavazás lehetősége.

