Fények, remények, egy kis falu jelenében, jövőjében

Kicsind az érsekújvári járás apró magyar falvainak egyike (382 lakos 2024-ben) az Alsó-Garam mentén. A községben iskola nincs, félnapos óvoda létezik még.

A Szent Őrangyaloknak szentelt római katolikus templom a település legmagasabban fekvő pontján található, klasszicista stílusban épült, 2022-ben volt a külső felújítása. Mintegy őrzőként magasodik a falu fölé.

A földrajzi szempontból egyik legszebb fekvésű települést sem kerülték el a történelem sorscsapásai. Lakosainak létszámát mégis inkább a II. világháború utáni romboló negyven év ritkította meg.

A falu népe viszont szorgalmával és kitartásával mindig életben tartotta a községet. S ha valaki e folyóval, dombokkal, erdőkkel övezett tájba érkezik, kellemesen meglepődik a rendezett község egy vagy két utcájának láttán, ahol egyre több emlékjel, középület hívja fel magára a figyelmet.

A falu közepén a községi hivatal, a környék egyik legszebb falusi kultúrháza, az óvoda épülete, na és Szántó Lórántról elnevezett könyvtára a szép parkosított környezetben esztétikus élményt nyújt a faluba látogatónak.

Az itt lakóknak pedig kellemes otthon érzését, egészséges kötődést szeretetet falujukhoz. Mindez arra vall, hogy a helyi faluvezetés is jó kezekben van. Ennek jártam utána Pásztor Rita polgármester asszonynál.

A helyi születésű Pásztor Rita mérnök 2010-től áll a falu élén, s tavaly év végén országos kitüntetésben részesült. Magyar polgármesterként megkapta a „Vidék asszonya – Az év vezetője” kitüntetést. Erre hazai magyar viszonylatban még eddig nem került sor.

Látogatásom alkalmával bemutatta az általa vezetett település minden nevezetességét.

A községi irodával összekötött kétszáz főt befogadó korszerű kultúrházat a teljes fölszereltségű konyhával, termeivel, ahol egész évben vannak programok, bálok, de régiós konferencia is volt már több alkalommal is a nagyteremben.

Az óvoda pár évvel ezelőtt teljes külső és belső felújítást kapott, sajnos a gyerekek létszáma nagyon kevés, nem tudni, meddig tartható fenn a működése.

Majd a Szántó Lóránt tanítóról, költőről elnevezett könyvtárt mutatta be Ölvedi Ágota könyvtáros és szinte mindenes segítőtársa. E multifunkciós, tágas, teljes felszereltségű (számítógépek, vetítő, stb.) félemeletes könyvtár régiós viszonylatban is példaértékű. A polgármesternő elárulta, hogy a régi, romos iskolaépületet teljesen a saját elképzelése szerint varázsolták újjá helyi szakemberek. A padlótól a mennyezeti faborításig minden megújult. S természetesen ennek menetét a falakon lévő fotók bizonyítják.

Több mint kétezres könyvállománya van, mely folyamatosan bővül. Még arra is van gondjuk, hogy a falakat helyi kézművesek munkáival díszítsék. A teremben rendszeresen tartanak könyvbemutatókat, előadásokat, s a gyerekeknek is szerveznek szünetek idején foglalkozásokat.

A polgármester külön figyelmet szentel a történelmi emlékhelyeknek, s a falu szülötteinek.

A dombtetőn lévő Szent Őrangyalok-templom falán jó pár évvel ezelőtt helyezték el egykori kántoruk, Bozóky Mihály emléktábláját. A temető előtti téren a Szent László hadosztály emlékköve áll, ahol megemlékezést tartanak, nemcsak helyiekkel, de katonai hagyományőrzőkkel is. E kis téren van a tavaly restaurátorral felújíttatott Nepomuki Szent János-szobor.

Az évenkénti falunapot régebben a futballpályán, ma már erre a célra készült speciális sátrakkal a kultúrház udvarán egy szabadtéri színpadon és nézőtéren szervezik meg.

2025-ben felújították a temetőben a ravatalozót. Az utakat folyamatosan javíttatják, köztük a temetőhöz vezető utat is.

A község középületeiben, s a létrehozott szabadtéri színpadon az év minden szakaszában színvonalas rendezvények váltják egymást. Az óvodásoknak a község minden évben szép ballagási ünnepet szervez.

Tavaly került sor a XIX. Falunapra, mindezek mellett az évente ismétlődő gyermeknap, Mikulás-nap, szüreti ünnepség, anyák napja, gyermekeknek maszkabál, szépkorúak, jubileumok és tehetségek ünnepsége karácsony előtt, az adventi koszorú, betlehem készítése – szinte minden hónapra jut egy nagy ünnep a faluban. S utóbbi időben vendégrendezvény is van a minden igényt kielégítő kultúrházban, mint a borászok fóruma, s a téli bálok is gyakoriak. A helyi LIPA Vadásztársaság évi bálja már népszerű a környékbeli bálozók körében is.

Ugyanis Pásztor Rita szenvedélyes természetbarát és a helyi vadásztársaság elnöke, aki talán országos viszonylatban is egyedülálló e tisztséggel. Nemcsak kedvtelésként űzi, de képezte is magát e területen, 2024-ben a Kassai Állatorvosképző Intézet, a Regionális Állat-és Élelmiszer-egészségügyi Hivatal, valamint az Érsekújvári Körzeti Vadászkamara szervezésében továbbképzésen vett részt, amely a vadak elejtés utáni egészségügyi állapotfelmérésének elvégzésére irányult. Sikeres írásbeli és elméleti, gyakorlati vizsgát tett, melynek köszönhetően öt évre szóló alkalmassági tanúsítványt kapott.

Egyre népszerűbb a régióban óvodák és iskolák meghívására tartott előadásával, ahol a természet szeretete, az állatok védelme kedvenc téma a gyerekek körében.

A KTJ Parmel Kft. sikeres biogazdálkodásának keretében bíborhere (Trifolium incarnatum) virágzott – első ízben a község kataszterében. Mint elmondta: „Nagyon érdekes volt számomra, hogy a különböző időjárási tényezők hatására és a fényviszonyoknak köszönhetően mindig más árnyalatát mutatta, aminek köszönhetően különleges, festői szépségbe burkolta csodás kis falunkat”.

A kis falu polgármesternője optimizmussal, örömmel, szenvedéllyel, emberszeretettel telve már a jelen és a jövő terveiről beszélt: a templom külső javításáról, (melyre magyarországi pénzből kerül sor) nemzeti ünnepünk márciusi szervezéséről (első alkalommal), az új lakosok házigényéről és sok-sok tervéről. S a falu népe bízik benne, hogy megvalósítja, mert már sokat bizonyított.

Mindezt miből? – kérdezi az ámuló látogató. A válasz a pályázatok folyamatos követése, elkészítése, s a legtöbb esetben a támogatás elnyerése, rengeteg utánajárás, érdeklődés, ügyintézés. De mindezek mellett most éppen angol nyelvtanfolyamra jár a párkányi nyelviskolába.

A helyi lakossággal napi szinten kapcsolatban van, ha kell, bekopogtat minden házba, így segített újjászervezni a Csemadok helyi szervezetét, továbbá jó kapcsolata van a helyi lelkiatyával, s a Magyar Szövetség járási elnökségi tagja is.

A helyiek tizenhat éve bizalmat szavaztak neki, s nem csalódtak.

Egyetlen titka: nagyon szereti a faluját, az embereket, és szolgálja minden cselekedetével. S optimizmussal, örömmel, szenvedéllyel végzi munkáját e kicsiny falu a családias közösségében.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma