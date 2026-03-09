Újabb nagyszabású beruházás indul Dunaszerdahelyen, megújul a Szent István tér

Újabb jelentős városfejlesztési beruházás veszi kezdetét Dunaszerdahelyen: 2026 március 10-én kezdetét veszi a Szent István tér teljes körű revitalizációja. A projekt a belváros egyik legfontosabb közösségi terét érinti, és hosszú távon meghatározza a városközpont arculatát, működését és élhetőségét.

A beruházás a város hosszú távú fejlesztési koncepciójába illeszkedik, és a megvalósítás során a közösségi funkciók megerősítésére, a zöldfelületek növelésére, valamint a tér átgondoltabb, fenntarthatóbb használhatóságára helyezi a hangsúlyt.

A rekonstrukció várható összköltsége 2 005 229 euró (áfával), amelyből 1 388 083 eurót környezetvédelmi hitelből fedeznek. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történt.

Zöldebb városközpont

A megújulás egyik legfontosabb eleme a zöldfelületek növelése. A tér zöldterülete mintegy 19 százalékkal nagyobbodik (közel 986 négyzetméterrel), csökken a burkolt felületek aránya, új gyepfelületek, cserjék és virágágyások létesülnek. A szükséges fakivágásokat többszörös faültetés ellensúlyozza.

A park új arculatát meghatározza majd a vízfal–szökőkút, a perforált, vízvisszatartó tetőszerkezettel kialakított fedett központi pihenőtér, valamint az egykori aszfaltos parkoló helyén kialakított füvesített rész, ahol öt darab napelemekkel felszerelt „smart” árnyékoló kap helyet.

A park teljes területén automata öntözőrendszer működik majd, amely részben az összegyűjtött és visszatartott esővizet hasznosítja. Emellett modern közvilágítás, kamerarendszer és wifihálózat épül ki, valamint egy 30 férőhelyes, zárható kerékpártároló is létesül.

A közlekedési rendszer átalakítása

A beruházás a tér környezetének közlekedési rendjét is jelentősen érinti. A jelenlegi, a Štefánik utcába torkolló T-kereszteződés helyén körforgalom épül, amely biztonságosabb és átláthatóbb forgalmi megoldást biztosít. A Fő utcára csatlakozva önálló jobbra kanyarodó sáv létesül, új, megvilágított gyalogátkelők épülnek, valamint szélesebb járdák és biztonságos gyalogos–kerékpáros kapcsolatok jönnek létre. A fejlesztés részeként új bekötőút biztosítja az ügyészség és a Közös Igazgatású Szakközépiskola megközelítését, továbbá a Fő utca és a Štefánik utca között – az intézmények oldalán – kerékpárút kerül kialakításra.

A téren található parkolóhelyek száma a rendezés következtében 105-ről 44-re módosul. Az új kialakítás részeként autóbusz-parkolóhely is létesül.

Ezzel párhuzamosan előkészítés alatt áll a MOL Aréna melletti, napközben ingyenesen igénybe vehető P+R parkoló kialakítása. A tervezett parkoló mindössze 2-3 perces sétára helyezkedik el a jelenleg érintett parkolóterülettől, így könnyen elérhető és kényelmes alternatívát kínál a megszűnő fizetős parkolóhelyek helyett.

Három ütemben zajló kivitelezés

A munkálatok három ütemben valósulnak meg. A munkálatokkal összefüggésben a meglévő közvilágítás egy részét ideiglenesen leszerelik az új hálózat kiépítése miatt, ezért időszakosan előfordulhat, hogy a park egyes részei nem lesznek megvilágítva.

Az első ütem a munkaterület lezárását követően (március 10.) indul, és várhatóan 3 hónapot vesz igénybe. Ebben a szakaszban a Fő utcát érintő forgalmi módosítások, útburkolati munkák, valamint az első földmunkák történnek meg. Az érintett utcaszakasz (a Fő utca és Sládkovič utca között) és járdarész lezárásra kerül, a gimnázium mögötti Sládkovič utca ideiglenesen kétirányúvá válik a forgalom biztosítása érdekében.

A beruházás várhatóan júniusban lép a második ütembe, amely a közlekedési rendszer további átalakítását foglalja magában. A munkálatok ideje alatt a gimnázium és a szakközépiskola közötti nagy parkoló továbbra is használható marad. Ebben az időszakban folytatódnak a közlekedési módosítások, valamint a park területén jelentősebb földmunkák és infrastrukturális kiépítések zajlanak. Az érintett szakasz munkálatai várhatóan augusztus végéig befejeződnek.

A Csallóközi Vásár ideje alatt a parkoló és a Szent István tér újonnan kialakított útszakasza teljes hosszában átjárható lesz.

A harmadik ütem a Csallóközi Vásár után indul. Ekkor kezdődik meg a körforgalom tényleges kiépítése, amelynek során a Štefánik utca zsákutcává válik mind a Sport utca, mind a Múzeum utca felőli oldalon. Ezzel egyidejűleg a tér érintett nagy parkolója átalakításra kerül, amelynek következtében a parkolóhelyek száma csökken, és a területen korlátozott kapacitás marad elérhető.

A Szent István tér megújulása újabb mérföldkő Dunaszerdahely városfejlesztési programjában: a beruházás eredményeként egy zöldebb, korszerűbb és biztonságosabb belvárosi közösségi tér jön létre, amely hosszú távon szolgálja a város fejlődését.

A megújuló tér a mindennapi városi élet természetes találkozópontjává válhat, ahol a közlekedés, a pihenés és a közösségi jelenlét kiegyensúlyozott módon kap helyet, erősítve a belváros élhetőségét és vonzerejét.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma