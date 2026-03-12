Nemzetközi konferencia Pozsonyban: a madarak védelméről tanácskoztak a szakértők

A tavaszi madárvonulás idején madárvédelmi szakértők találkoztak Pozsonyban. A Free Sky For Birds 2026 elnevezésű nemzetközi konferencia az elektromos infrastruktúra biztonságának növelésével foglalkozott, különös tekintettel arra a kockázatra, amelyet a madarak és a villamos vezetékek ütközése jelent.

A rendezvény programjában gyakorlati bemutatók is szerepeltek, amelyek során drón segítségével mutatták be a különböző védelmi elemek telepítését. A hírről a Ragadozómadarak Védelme Szlovákiában (Ochrana dravcov na Slovensku, RPS) elnevezésű szervezet képviseletében Tomáš Veselovský tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

„A vonulás idején a madarak számos veszéllyel szembesülnek, ezek közé tartoznak az elektromos vezetékekkel való ütközések is. Konkrétan az áramütésről van szó, amikor a madár egy veszélyes konzolra száll le, illetve a vezetékekkel történő ütközésekről, amelyeket repülés közben nem vesznek észre időben. Ennek következménye a madarak pusztulása vagy súlyos sérülése” – mondta Lucia Deutschová, a szervezet munkatársa.

A szervezet adatai szerint világszerte évente több millió madár pusztul el ilyen módon.

Hozzátette: a szervezet hosszú ideje működik együtt az energiaszolgáltató vállalatokkal a madarak védelme érdekében.

„Az együttműködés egyik példája több mint 140 ezer madárbarát villanyoszlop kialakítása, csaknem 300 kilométernyi vezeték ellátása ütközést megelőző eszközökkel a kritikus területeken, valamint több mint 250 költőláda elhelyezése oszlopokon”

– sorolta.

Hozzátette:

Az intézkedéseket jelenleg a nemzetközi LIFE Danube Free Sky projekt keretében is megvalósítják, amely 2020 szeptemberében indult, és 2026 végéig tart.

A konferenciát március 10-től március 12-ig rendezték meg Pozsonyban. Az eseményen több mint 140 szakértő vett részt 24 európai és Európán kívüli országból. A rendezvény a mai napon műszaki bemutatóval zárult, amelynek során a villamos vezetékek madárbarát biztonságát növelő megoldásokat mutattak be szlovák és magyar energetikai vállalatok, valamint egy osztrák vasúttársaság együttműködésével.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk