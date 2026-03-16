Csehország kész élére állni annak a bizottságnak, amely ellenőrizné a Barátság vezetéket Ukrajnában

Csehország kész arra, hogy vezesse azt a missziót, amely Ukrajnába utazva megvizsgálná az orosz támadások következtében megsérült Barátság kőolajvezeték állapotát – jelentette ki Karel Havlíček cseh ipari miniszter Brüsszelben cseh újságírók előtt hétfőn.

Karel Havlíček – akinek szavait a cseh közszolgálati hírtelevízió (CT24) idézte – úgy vélte, hogy Ukrajnának engedélyeznie kellene egy európai szakértői csoport látogatását a helyszínen. Csehország kész olyan szakértői csoport megalakítására, amely képes lenne a helyzet megítélésére – tette hozzá.

Az EU a múlt héten javasolta Ukrajnának, hogy szakértői missziót küld a helyszínre, s most Kijev válaszára vár.

„Csehország készen áll arra, hogy ennek a missziónak az élére álljon” – hangoztatta Karel Havlíček.

„Mi azt mondjuk: van itt egy vita Ukrajna, Magyarország és Szlovákia között. Szükség van a kapcsolatok megnyugtatására, az érzelmi politikai vitát tárgyilagos szintre kellene levinni”

– magyarázta a cseh álláspontot az ipari miniszter.

A cseh szakértői csoport más európai országok szakértőivel közösen a helyszínre utazna, és független módon megállapíthatná, mennyire van megrongálva vagy nincs megrongálva a kőolajvezeték, s mennyi idő szükséges az újraindításához – fejtette ki Karel Havlíček.

Ezt a szakértői csoportot Csehország aránylag rövid időn belül képes lenne megalakítani. „Úgy gondolom, hogy nincs mire várni” – mondta a miniszter, és megjegyezte, hogy a témáról Robert Fico szlovák, valamint Orbán Viktor magyar kormányfővel is tárgyalt.

„Véleményem szerint most az Európai Unió szintjén kellene lépni, mert 27 ország érdekeit kellene védenünk, és nem lenne szabad megengednünk, hogy az európai országokat bármi módon a falhoz szorítsák” – tette hozzá.

Karel Havlíček úgy véli, hogy a misszió biztonságát Ukrajnának kellene szavatolnia. „Meggyőződésem, hogy kialakítható a megfelelő háttér, és biztosítható az, hogy a szakértői bizottság a helyszínre érkezhessen” – vélte a cseh politikus.

