Várják a jelölést a Dobos László-életműdíjra

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT) Dobos László-életműdíjat alapított, ami a társaság fődíja.
A fődíjat az a szlovákiai magyar író, költő, irodalomtudós kaphatja meg (minden évben egy fő) a széles közönség és az SZMÍT tagjainak ajánlására,
aki korábban már részesült az SZMÍT alapdíjainak valamelyikében (Talamon-, Forbáth, Turczel-, Simkó-díj, Arany Opus díj). A fődíjat értelemszerűen mindenki csak egyszer kaphatja meg.
A társaság várja az ajánlásokat pár soros indoklással. Az ajánlásokat a szmit@szmit.sk e-mail címre lehet küldeni. Határidő: 2026. szeptember 1.
A beérkezett jelölések közül az SZMÍT választmánya titkos szavazással kiválasztja az első három jelöltet. A végső döntés joga a Dobos László-életműdíjat Odaítélő Bizottságé. A Bizottság magyarországi, erdélyi és kárpátaljai tagjai 2026-ban: Szentmártoni János József Attila- és Magyarország Babérkoszorúja díjas költő, Sántha Attila József Attila- és Magyarország Babérkoszorúja díjas költő, Dupka György Ratkó-dijas író, költő és történész.
A Dobos László-életműdíjra az alábbi személyiségekre lehet javaslatot tenni:
Forbáth Imre-díjban részesültek:
Balázs F. Attila
Barak László
Bettes István
Csehy Zoltán
Fellinger Károly
Hodossy Gyula
Juhász Katalin
Juhász R. József
Kövesdi Károly
Németh Zoltán
Polgár Anikó
Ravasz József
Tóth László Dobos László-életműdíjban részesült 2024-ben
Tőzsér Árpád Dobos László-életműdíjban részesült 2025-ben
Vida Gergely
Z. Németh István
Simkó Tibor-díjban részesültek:
Csóka Ferenc
Fellinger Károly
Király Anikó
Tóth László Dobos László-életműdíjban részesült 2024-ben
Z. Németh István
Talamon Alfonz-díjban részesültek:
Bárczi Zsófia
Gazdag József
György Norbert
Hogya György
Hunčík Péter
Kovács Magda
N.Tóth Anikó
Pénzes Tímea
Szalay Zoltán
Száraz Pál
Szászi Zoltán
Száz Pál
Veres István
Z. Németh István
Turczel Lajos-díjban részesültek:
H. Nagy Péter
Kiss László
Lacza Tihamér
L. Juhász Ilona
Lampl Zsuzsanna
Liszka József
Mészáros András
Simon Attila
Szeberényi Zoltán
Tóth László Dobos László-életműdíjban részesült 2024-ben
Vadkerty Katalin
Arany Opus Díjban részesültek:
Baka L. Patrik
Bárczi Zsófia
Csillag Lajos
Fellinger Károly
Fiala Ilona
Forgács Péter
Hogya Gyögy
Juhász (Lomboš) Kornélia
Katona Nikolas
N. Tóth Anikó
Nagy Hajnal Csilla
Németh Zoltán
Szalay Zoltán
Szászi Zoltán
Száz Pál
Tóth Ferenc
Tóth László Dobos László-életműdíjban részesült 2024-ben
Veres István
Z. Németh István
Póda Erzsébet
Sajtóközlemény/Felvidék.ma