Várják a jelölést a Dobos László-életműdíjra

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT) Dobos László-életműdíjat alapított, ami a társaság fődíja.

A fődíjat az a szlovákiai magyar író, költő, irodalomtudós kaphatja meg (minden évben egy fő) a széles közönség és az SZMÍT tagjainak ajánlására,

aki korábban már részesült az SZMÍT alapdíjainak valamelyikében (Talamon-, Forbáth, Turczel-, Simkó-díj, Arany Opus díj). A fődíjat értelemszerűen mindenki csak egyszer kaphatja meg.

A társaság várja az ajánlásokat pár soros indoklással. Az ajánlásokat a szmit@szmit.sk e-mail címre lehet küldeni. Határidő: 2026. szeptember 1.

A beérkezett jelölések közül az SZMÍT választmánya titkos szavazással kiválasztja az első három jelöltet. A végső döntés joga a Dobos László-életműdíjat Odaítélő Bizottságé. A Bizottság magyarországi, erdélyi és kárpátaljai tagjai 2026-ban: Szentmártoni János József Attila- és Magyarország Babérkoszorúja díjas költő, Sántha Attila József Attila- és Magyarország Babérkoszorúja díjas költő, Dupka György Ratkó-dijas író, költő és történész.

A Dobos László-életműdíjra az alábbi személyiségekre lehet javaslatot tenni:

Forbáth Imre-díjban részesültek:

Balázs F. Attila

Barak László

Bettes István

Csehy Zoltán

Fellinger Károly

Hodossy Gyula

Juhász Katalin

Juhász R. József

Kövesdi Károly

Németh Zoltán

Polgár Anikó

Ravasz József

Tóth László Dobos László-életműdíjban részesült 2024-ben

Tőzsér Árpád Dobos László-életműdíjban részesült 2025-ben

Vida Gergely

Z. Németh István

Simkó Tibor-díjban részesültek:

Csóka Ferenc

Fellinger Károly

Király Anikó

Tóth László Dobos László-életműdíjban részesült 2024-ben

Z. Németh István

Talamon Alfonz-díjban részesültek:

Bárczi Zsófia

Gazdag József

György Norbert

Hogya György

Hunčík Péter

Kovács Magda

N.Tóth Anikó

Pénzes Tímea

Szalay Zoltán

Száraz Pál

Szászi Zoltán

Száz Pál

Veres István

Z. Németh István

Turczel Lajos-díjban részesültek:

H. Nagy Péter

Kiss László

Lacza Tihamér

L. Juhász Ilona

Lampl Zsuzsanna

Liszka József

Mészáros András

Simon Attila

Szeberényi Zoltán

Tóth László Dobos László-életműdíjban részesült 2024-ben

Vadkerty Katalin

Arany Opus Díjban részesültek:

Baka L. Patrik

Bárczi Zsófia

Csillag Lajos

Fellinger Károly

Fiala Ilona

Forgács Péter

Hogya Gyögy

Juhász (Lomboš) Kornélia

Katona Nikolas

N. Tóth Anikó

Nagy Hajnal Csilla

Németh Zoltán

Szalay Zoltán

Szászi Zoltán

Száz Pál

Tóth Ferenc

Tóth László Dobos László-életműdíjban részesült 2024-ben

Veres István

Z. Németh István

Póda Erzsébet

Sajtóközlemény/Felvidék.ma