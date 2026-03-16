Az Európai Bizottság ütemtervet vár Kijevtől a Barátság kőolajvezeték újbóli működésbe állítására

Az Európai Bizottság egyértelmű jelzést küldött Ukrajnának arról, hogy ütemtervet vár a Barátság kőolajvezeték újbóli működésbe állítására – jelentette ki Dan Jorgensen energiaügyekért felelős uniós biztos hétfőn Brüsszelben.

Az európai uniós tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón a biztos azt mondta: a helyzet hátterében az áll, hogy Oroszország tette működésképtelenné a vezetéket. „Emlékezni kell arra, miért van probléma ezzel a vezetékkel – azért, mert Oroszország lerombolta” – fogalmazott.

A biztos szerint a jelenlegi helyzet nem jelent ellátásbiztonsági problémát az EU tagállamai számára, mivel alternatív energiaforrások állnak rendelkezésre, és a szomszédos országok is segítséget nyújtottak a szükséges ellátás biztosításában.

Hozzátette:

az Európai Bizottság javaslatot kíván előterjeszteni az orosz kőolaj importjának teljes tilalmára az Európai Unióban. Jelenleg ugyan vannak érvényben szankciók, de két tagállam mentességet kapott ezek alól

– emlékeztetett.

„Minden országnak fel kell készülnie erre a helyzetre. A jövőben nem akarunk energiát vásárolni Oroszországtól” – jelentette ki az uniós biztos.

A sajtótájékoztatón Jorgensen kitért arra is, hogy a közel-keleti konfliktus és annak az energiaárakra gyakorolt hatása újabb nyomást helyez az európai háztartásokra és vállalatokra. Mint mondta, az Európai Bizottság jelenleg azt vizsgálja, miként lehet csökkenteni a lakosság energiaszámláit.

A biztos szerint az EU-nak rövid távon segítséget kell nyújtania a leginkább rászorulóknak, ezért a bizottság azonnali intézkedéseken dolgozik a vállalkozások és a legsebezhetőbb társadalmi csoportok támogatására. Emellett szükség van olyan vészhelyzeti eszközökre is, amelyekkel a tagállamok egy esetleges további romló helyzetben megvédhetik a fogyasztókat és a gazdaságot.

Hangsúlyozta: hosszabb távon szerkezeti változásokra van szükség annak érdekében, hogy az EU csökkentse kitettségét a globális energiapiaci ingadozásának. Ennek érdekében a a testület az energiaszámlák mind a négy fő összetevőjét vizsgálja: az energia árát, a hálózati díjakat, az adókat és illetékeket, valamint a szén-dioxid-költségeket.

Jorgensen emlékeztetett arra, hogy a 2022-es energiaválság – amely Oroszország Ukrajna elleni háborújának következménye volt – lehetőséget adott Európának arra, hogy megszüntesse történelmi függőségét az orosz energiahordozóktól.

Mint mondta, Európa most ismét stratégiai döntés előtt áll: vagy továbbra is a globális energiapiacok ingadozásának lesz kiszolgáltatva, vagy saját kezébe veszi energiajövőjét.

A biztos szerint ehhez több, Európában termelt tiszta energiára, erősebb és jobban összekapcsolt villamosenergia-hálózatokra, jól működő energiapiacra és a villamosítás kiterjesztésének felgyorsítására van szükség.

Üdvözölte továbbá a villamosenergia-hálózatokra vonatkozó uniós csomaggal kapcsolatban elért előrelépést, amelynek gyors elfogadását sürgette. Megjegyezte: az intézkedések hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez, az árkülönbségek mérsékléséhez a tagállamok között, valamint az árak ingadozásának csökkentéséhez.

