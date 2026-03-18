A kormányfő várhatóan nem támogatja az EU-csúcs Ukrajnával kapcsolatos határozatait

Robert Fico miniszterelnök valószínűleg nem támogatja az EU-csúcs Ukrajnával kapcsolatos döntéseit. Ezt a parlament európai ügyekért felelős bizottságának ülésén jelentette ki szerdán.

Szerinte

az EU elvi alapon elutasítja a Barátság kőolajvezeték ügyének rendezését, ami érthetetlen.

„Mi azt kértük, és erről hosszasan beszéltem az Európai Tanács elnökével, hogy az Ukrajnával kapcsolatos zárónyilatkozatba kerüljön be a Barátság kőolajvezeték is. Ezt érthetetlen okokból elvi alapon elutasítják” – magyarázta Fico.

Arra nem lát okot, hogy az unió versenyképességével és a Közel-Kelettel kapcsolatos részeket ne támogassa, „ha a versenyképességgel kapcsolatban sikerül bizonyos dolgokat elérnünk”. Fico ugyanakkor helyesnek tartja Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseinek támogatását,

azt viszont nem, ha politikai vagy ideológiai okokból gyorsabban tudna belépni, mint a nála lényegesen felkészültebb tagjelöltek.

„Mivel a Barátság kőolajvezeték nem fog szerepelni a zárónyilatkozatban, nagyon valószínű, hogy az Ukrajnával kapcsolatos részt nem támogatom” – tette hozzá.

TASR/Felvidék.ma