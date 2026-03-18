Home Itt és Most A kormányfő várhatóan nem támogatja az EU-csúcs Ukrajnával kapcsolatos határozatait
Itt és Most

A kormányfő várhatóan nem támogatja az EU-csúcs Ukrajnával kapcsolatos határozatait

Fotó: Robert Fico Facebook-oldala

Robert Fico miniszterelnök valószínűleg nem támogatja az EU-csúcs Ukrajnával kapcsolatos döntéseit. Ezt a parlament európai ügyekért felelős bizottságának ülésén jelentette ki szerdán.

Szerinte

az EU elvi alapon elutasítja a Barátság kőolajvezeték ügyének rendezését, ami érthetetlen.

„Mi azt kértük, és erről hosszasan beszéltem az Európai Tanács elnökével, hogy az Ukrajnával kapcsolatos zárónyilatkozatba kerüljön be a Barátság kőolajvezeték is. Ezt érthetetlen okokból elvi alapon elutasítják” – magyarázta Fico.

Arra nem lát okot, hogy az unió versenyképességével és a Közel-Kelettel kapcsolatos részeket ne támogassa, „ha a versenyképességgel kapcsolatban sikerül bizonyos dolgokat elérnünk”. Fico ugyanakkor helyesnek tartja Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseinek támogatását,

azt viszont nem, ha politikai vagy ideológiai okokból gyorsabban tudna belépni, mint a nála lényegesen felkészültebb tagjelöltek.

„Mivel a Barátság kőolajvezeték nem fog szerepelni a zárónyilatkozatban, nagyon valószínű, hogy az Ukrajnával kapcsolatos részt nem támogatom” – tette hozzá.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Hlas elnöksége kizárta a pártból Ján Ferenčákot

A parlament visszavonta a Bejelentővédelmi Hivatal átalakításáról szóló...

A Szlovákiai Élelmiszeripari Kamara értékelte hároméves projektjét

Fekete Irén: ez a kitüntetés nem személyes diadal,...

Gašpar ellenzéki kitalációnak tartja a leváltására tett javaslatot

Több mint 242 tonna gyógyszerhulladék került vissza a...

Rangos magyar állami kitüntetéseket adtak át Ipolyságon

Ismertetik terveiket a tárcák a pszichoaktív szerek terjedésének...

Fico bejelentette, a V4-ek szintjén lesz a benzin...

Folytatódik a parlamentben a februárban megszakított 46. ülésszak

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma