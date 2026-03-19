Kulturális szervezetek tiltakoznak: az FPU tanácsa vita nélkül vont meg több mint 2 millió eurót

Több mint húsz kulturális szervezet közös állásfoglalásban tiltakozik amiatt, hogy a Művészeti Támogatási Alap (FPU) tanácsa 2026. március 18-án vita nélkül megszüntette az érvényes többéves támogatási szerződéseket. A döntés több mint harminc projektet érint országszerte, az aláírók szerint pedig súlyos anyagi károkat okozhat, és fesztiválok, kulturális központok, valamint folyóiratok működését is veszélybe sodorhatja.

A szerkesztőségünknek is megküldött közlemény szerint a döntés országszerte több mint harminc projektet érint, köztük számos ismert kulturális intézményt, fesztivált, folyóiratot és központot. Az aláírók azt állítják, hogy a tanács összesen több mint 2 millió euró támogatást vont meg olyan projektektől, amelyek közül több már előkészítési vagy megvalósítási szakaszban volt. Emiatt az érintett szervezetek közvetlen gazdasági kárról beszélnek.

Az állásfoglalás szerint

az FPU tanácsa a „Egyéb” napirendi pont alatt, mindössze néhány perc alatt mondta ki, hogy a többéves szerződések szerintük nincsenek összhangban a törvénnyel.

A tiltakozó szervezetek ezt visszautasítják, és arra hivatkoznak, hogy saját jogi elemzéseik alapján a szerződések megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, ráadásul az ilyen gyakorlat hosszú évek óta megszokott volt az alapnál.

A közlemény kitér arra is, hogy több jelenlegi tanácstag korábban maga is támogatta az érintett többéves projekteket, sőt a tanács elnöke, Matúš Oľha korábban alá is írta ezeket a szerződéseket. Az aláírók szerint különösen aggályos, hogy a döntés március közepén született meg, amikor számos szervezet már leszervezte programjait, illetve jelentős kiadásokat vállalt.

A szervezetek arra is felhívják a figyelmet, hogy mivel jóhiszeműen abból indultak ki, hogy a többéves támogatásuk biztosított, ugyanazon tevékenységekre az idei pályázati körökben már nem nyújtottak be új kérelmet. Emiatt szerintük a mostani döntés diszkriminatív helyzetet teremtett, hiszen 2026-ra eleshetnek más támogatási lehetőségektől is.

Az állásfoglalás végén az érintett szervezetek felszólítják az FPU-t, hogy haladéktalanul írja alá a 2026-os évre szóló szerződéskiegészítéseket. Ellenkező esetben közlésük szerint minden rendelkezésre álló jogi eszközzel élni fognak, beleértve az ügyészségi beadványt és a bírósági eljárásokat is.

Az érintettek között szerepel egyebek mellett a Nová Cvernovka, az A4, a Tabačka Kulturfabrik, a Biela noc, a BRaK, a Viva Musica!, a [fjúžn] fesztivál, valamint több kulturális folyóirat és fesztivál szervezője is.

