Kihirdették az Év Vállalkozója verseny győzteseit Komáromban

Ünnepélyes keretek között rendezték meg Komáromban, a Tiszti pavilonban az Év Vállalkozója verseny díjátadó gáláját, amelyen az idei év legkiemelkedőbb felvidéki magyar vállalkozóit ismerték el. A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége által szervezett rendezvényen öt kategóriában hirdettek győztest: az Év Gazdája, az Év Fiatal Vállalkozója, az Év Innovatív Vállalkozója, az Év Női Vállalkozója és az Év Családi Vállalkozása kategóriában.

A versenyt immár hatodik alkalommal hirdették meg. Az idei felhívásra közel kétszáz jelölés érkezett, amelyek közül szakmai zsűri választotta ki kategóriánként a három-három döntőst. A tizenöt finalista vállalkozás kisfilmben is bemutatkozott a gálán, az est folyamán pedig kihirdették az egyes kategóriák nyerteseit is.

A rendezvény nyitányán elhangzott: a díjátadó nem csupán az elismerésekről szólt, hanem arról a vállalkozói közösségről is, amely évről évre erősebbé, szervezettebbé és láthatóbbá válik. A köszöntőben külön hangsúlyt kapott, hogy a beérkezett jelölések sokszínűsége a felvidéki magyar vállalkozói közeg értékteremtő erejét mutatja. A kategóriák mögött olyan vállalkozók álltak, akik saját térségükben munkahelyeket teremtenek, közösséget építenek, új ötleteket valósítanak meg, vagy éppen családi vállalkozásként adnak példát kitartásból és felelősségvállalásból.

A gálán köszöntőt mondott Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke is, aki beszédében a vállalkozói szellem közösségépítő erejét méltatta. Mint fogalmazott, mindig jó vállalkozó szellemű emberek között lenni, mert a vállalkozások nem csupán gazdasági, hanem közösségi értelemben is megtartó erőt jelentenek. Kiemelte: ha vannak gazdák, van mit az asztalra tenni; ha vannak innovátorok, van fejlődés; ha vannak erős családi vállalkozások, akkor van otthonteremtés, munkahelyteremtés és jövőkép is a Felvidéken.

Gubík szerint az ilyen rendezvények abban is megerősítik a közösséget, hogy érdemes kiállni az ötletekért, a munkáért, a családért és a régióért. Úgy fogalmazott: a vállalkozói teljesítmény nem önmagában áll, hanem hozzájárul ahhoz, hogy a felvidéki magyar közösség otthonosabbá, erősebbé és élhetőbbé váljon.

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége részéről Iván Tamás köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy bár a díjakat kategóriánként egy-egy vállalkozó vehette át, már a döntőbe jutás is komoly elismerés. Mint mondta, azok, akik vállalkozást építettek, idáig eljutottak és a szakmai zsűri figyelmét is felkeltették, már önmagukban is győztesek.

Iván Tamás ugyanakkor arról is beszélt, hogy ma nem könnyű vállalkozónak lenni. A piaci bizonytalanság, a növekvő működési költségek, az adminisztratív terhek, az adóterhek emelkedése és a konszolidációs csomagok egyaránt nehezítik a vállalkozók helyzetét. Ennek ellenére – fogalmazott – a jelen lévő vállalkozók nem hátralépnek, hanem építkeznek, dolgoznak és folytatják a munkát.

Kiemelte: a felvidéki magyar közösség számára a vállalkozás több mint üzlet. Szolgálat, alázat és felelősség is, hiszen ha egy cég jól működik, abból nemcsak egy család, hanem a település, a régió és végső soron az egész közösség profitál. Szerinte az erős kis- és középvállalkozások a régió gazdasági erejét, a családok megélhetését és a fiatalok itthon maradásának esélyét is növelik.

A gála nyitóelőadását Rakonczay Gábor extrémsportoló tartotta „75 nap az óceánon” címmel. A kétszeres Guinness-világrekorder, óceánátkelő hajós legutóbbi vállalkozása során 75 napon át egyedül küzdött az Atlanti-óceánon a hullámokkal, a természeti erőkkel és saját határaival. Előadásában nem csupán az óceánátkelés élményeiről beszélt, hanem arról is, milyen háttérmunka, tervezés, kitartás és belső fegyelem szükséges ahhoz, hogy valaki a lehetetlennek tűnő célokat is megvalósítsa.

Rakonczay Gábor arról is beszélt, hogy egy nagy vállalásból a nyilvánosság gyakran csak a látványos pillanatokat látja, miközben a siker mögött hosszú előkészítés, rendszerépítés, kockázatkezelés és rengeteg láthatatlan munka áll. Üzenete jól illeszkedett a vállalkozói gála szellemiségéhez: az álom önmagában kevés, a megvalósításhoz következetes munka, kitartás és a kudarcokból való felállás képessége is szükséges.

Az est végén kihirdették az Év Vállalkozója verseny győzteseit. Az Év Női Vállalkozója Barthalos Réka, az Artis Centrum vezetője lett. Az Év Fiatal Vállalkozója díjat Danics Roland, a ROPAX s.r.o. képviselője vehette át. Az Év Gazdája kategória győztese Pém Bálint lett, aki a PEMAK SK s.r.o. és a Villem&Forró s.r.o. vállalkozásokhoz kötődik. Az Év Családi Vállalkozása elismerést Cséplő Zoltán és Cséplő Szilárd, az Euro PRESS B.K. s.r.o. képviselői kapták. Az Év Innovatív Vállalkozója Múcska József, a 22MEDIA s.r.o. vezetője lett.

A komáromi díjátadó est egyszerre nyújtott alkalmat az ünneplésre, a szakmai elismerésre és a közösségi megerősítésre. A döntősök és a díjazottak történetei azt mutatták, hogy a felvidéki magyar vállalkozói világban jelen van a gazdálkodói kitartás, a családi vállalkozások stabilitása, a női vállalkozók ereje, a fiatalok lendülete és az innovatív gondolkodás is. A rendezvény üzenete egyértelmű volt: a vállalkozói teljesítmény a közösség jövőjének egyik tartópillére.

Szalai Erika/Felvidék.ma