Lélekemelő történetek

A Duna showműsorainak háziasszonyát új oldaláról ismerhetik meg a közmédia nézői: Rókusfalvy Lili a színpadok csillogása után nekivág az országnak, hogy csodálatos, példamutató embereket és megindító történeteket mutasson be a Jóravalók című sorozatban. A szombattól délutánonként a Dunán látható műsorról, a forgatásokról és személyes élményeiről árult el részleteket Rókusfalvy Lili a Család-barát vendégeként.

Szombat délutánonként Rókusfalvy Lili várja a Duna nézőit, bemutatva a mindennapok hőseit, olyan önkéntes munkát végző civileket, akik emberségből mutatnak példát.

A Duna Család-barát című műsorában a képernyős elárulta: mélyen megérintették a forgatások során megismert történetek.

„Izgalmas új feladat ez számomra, a nézők egy egészen más oldalamat ismerhetik meg. A Jóravalók műfajilag nagyon eltér azoktól a műsoroktól, amelyekben eddig láthattak, kicsit dokumentarista jellegű” – fogalmazott a műsorvezető. Hozzátette: a forgatások előtt nem találkozott az epizódok szereplőivel, mert fontos volt, hogy a kamerák az első reakciókat is megörökítsék. „Ettől kicsit féltem, mert elég érzékeny vagyok, és nem tudom palástolni, ha valami mélyen hat rám. Nagy amplitúdóval működtem a forgatások alatt: a sok nevetés és egymásra találás után jöttek a megrázó történetek, döbbenetes felismerések és az elérzékenyülés pillanatai” – mesélte.

A május 30-tól szombatonként 17:25-től látható négyrészes Jóravalók új évadának fókuszában azok állnak, akik erejükön és idejükön felül segítik a rászorulókat.

A műsor olyan embereket mutat be, akik szívvel-lélekkel támogatják a nehéz helyzetben élőket, csendben, reflektorfény nélkül. Rókusfalvy Lili számára különösen megható volt látni, hogy még azok az emberek is elérzékenyültek a beszélgetések során, akik nap mint nap nehéz sorsokkal találkoznak. „Többen mondták, hogy évek óta nem sírtak, de most felszakadtak belőlük az érzelmek. Ez nekik is egyfajta terápia volt” – mondta.

A szombaton 17:25-től látható első epizódban Ózdra látogatnak, ahol megismerhetik Tamást, a taxist, aki gyerekeket támogat, főz rájuk, segíti őket és lehetőséget mutat számukra a jövő felé. A forgatáson Rókusfalvy Lili is aktívan részt vett a közös programokban: felolvasott a gyerekeknek, ruhákat vitt nekik, és meghallgatta, milyen fantasztikusan zenélnek.

„Mindenkinek ajánlom ezt a műsort. Azoknak is, akik szeretnének segíteni, csak bizonytalanok abban, hogyan lehet jól segíteni. Bízom benne, hogy aki adni szeretne, megtalálja majd, ki felé tudja ezt megtenni. De minden jóérzésű emberhez szólnak ezek a történetek, mert sokszor nem is tudjuk, milyen sorsok vannak körülöttünk, akár a szomszédban” – hangsúlyozta a műsorvezető.

