Csak a lakosság fele nem tervez idén komolyabb beruházást vagy kiadást

A lakosság 52%-a nem tervez idén komolyabb beruházást vagy kiadást. Akik mégis, azok legtöbbször lakásfelújításra, háztartási felszerelés, vagy bútor vásárlására készülnek – derül ki az Ipsos áprilisi felméréséből, melyet a Home Credit megrendelésére készített. A megkérdezettek negyede akar kölcsönt felvenni.

„Nagyok a regionális eltérések, főleg a főváros javára. Pozsony megye lakosságának 46%-a nem készül nagyobb beruházásra, Nagyszombat megyében ez 53%, Eperjes megyében 58%. Nagy csoportot alkotnak az 54 évnél idősebbek is, továbbá az elváltak, és a szakiskolai végzettségűek” – részletezte Jaroslav Ondrušek, a társaság elemzője.

A megkérdezettek 16%-a ingatlanfelújítást tervez, 14% a háztartás felszerelését vagy bútorvásárlást, 9% műszaki eszközöket venne, 9% drága nyaralást tervez, 7% lakást, házat vagy hétvégi házat, illetve telket vásárolna. Ugyanennyien terveznek autóvásárlást.

50% a megtakarításaiból állja a költségeket, 22% a havi bevételeiből, 16% hitelt akar felvenni a megtakarításaihoz, 10% pedig kizárólag a kölcsönre támaszkodna.

„A nagyobb beruházások finanszírozásánál – mint például az ingatlanfelújítás – számolni kell egy-egy későbbi váratlan kiadással is, ezért gondolni kell a tartalékokra is. A hitelnél ne csak a havi törlesztőrészlet nagyságát figyeljük, hanem a teljes költségeinket, valamint a rugalmas törlesztési lehetőségeket és az előtörlesztési feltételeket is”

– magyarázta Miroslav Zborovský, a Home Credit ombudsmanja.

