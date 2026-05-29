Az ország 24 járásában van fokozott tűzveszély

Pénteken (május 29.) az ország 17 járásában hirdettek fokozott tűzveszélyt – tájékoztatott a közösségi médiában a tűzoltó- és mentőszolgálat (HaZZ).

A szárazság miatt fokozott tűzveszély van a Szakolcai, a Szenicei, a Pozsonyi, a Dunaszerdahelyi  a Komáromi, az Érsekújvári, a Lévai, a Nagykürtösi, a Vágújhelyi, a Báni, a Simonyi, a Privigyei, a Stubnyafürdői, a Turócszentmártini, a Zsolnai, a Nagybiccsei, a Vágbesztercei, a Puhói, a Csacai, a Kiszucaújhelyi, a Rozsnyói, a Kassa-vidéki, az Eperjesi és a Kisszebeni járásban.

Fokozott tűzveszély idején mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat. Tilos nyílt lángot használni, elégetni a száraz növényzetet, bokrokat és fákat, tüzet gyújtani olyan helyeken, ahonnan továbbterjedhetnek a lángok.

