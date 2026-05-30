Csak kétévente lehet helyi népszavazást tartani ugyanabban a kérdésben

Csak kétévente lehessen helyi népszavazást tartani ugyanabban a kérdésben – javasolja a belügyminisztérium, s a törvénymódosítást már tárcaközi egyeztetésre bocsátotta.

A cél, hogy megőrizzék a helyi népszavazások fontosságát és értelmét.

Ezért 24 hónapig nem lehetne ugyanabban a témában népszavazást tartani, és a helyi képviselő-testület sem fogadhatna el olyan általános érvényű rendeletet, amely ellentétes a népszavazás eredményével. A módosítás ugyanakkor nem vonatkozik a polgármester leváltásának kezdeményezésére.

A tervezet azt is megszabja, hogy egységes szavazólapokat kell használni az egész településen.

A javaslattal nemcsak a községekről, hanem a megyékről szóló törvényt, továbbá az önkormányzati és a megyei önkormányzati vagyonról szóló törvényt is módosítanák, és változna a működésképtelenné vált kisközségek más községhez csatolásának folyamata is.

Pontosítják az utcák és a közterületek elnevezésének szabályait, szigorítják az általános érvényű rendeletek elfogadásának feltételeit, valamint a megyék vagyongazdálkodását. A módosítások 2027 januárjától léphetnek hatályba.

TASR/Felvidék.ma