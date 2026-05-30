Home Itt és Most Csak kétévente lehet helyi népszavazást tartani ugyanabban a kérdésben
Itt és Most

Csak kétévente lehet helyi népszavazást tartani ugyanabban a kérdésben

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Szlovák parlament (Fotó: TASR)

Csak kétévente lehessen helyi népszavazást tartani ugyanabban a kérdésben – javasolja a belügyminisztérium, s a törvénymódosítást már tárcaközi egyeztetésre bocsátotta.
A cél, hogy megőrizzék a helyi népszavazások fontosságát és értelmét.

Ezért 24 hónapig nem lehetne ugyanabban a témában népszavazást tartani, és a helyi képviselő-testület sem fogadhatna el olyan általános érvényű rendeletet, amely ellentétes a népszavazás eredményével. A módosítás ugyanakkor nem vonatkozik a polgármester leváltásának kezdeményezésére.

A tervezet azt is megszabja, hogy egységes szavazólapokat kell használni az egész településen.

A javaslattal nemcsak a községekről, hanem a megyékről szóló törvényt, továbbá az önkormányzati és a megyei önkormányzati vagyonról szóló törvényt is módosítanák, és változna a működésképtelenné vált kisközségek más községhez csatolásának folyamata is.

Pontosítják az utcák és a közterületek elnevezésének szabályait, szigorítják az általános érvényű rendeletek elfogadásának feltételeit, valamint a megyék vagyongazdálkodását. A módosítások 2027 januárjától léphetnek hatályba.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Csak a lakosság fele nem tervez idén komolyabb...

Kihirdették az Év Vállalkozója verseny győzteseit Komáromban

A szabálysértési törvény módosítási vitájával zárult a pénteki...

Slovensko: óvatosnak kell lennie az ellenzéknek a szövetségkötésekkel

Az államfő elutasítja a feszültség fokozását Oroszország és...

Felvidék-szerte zajlik az Egy táska női szeretet adománygyűjtés

Június közepén Szlovákiába látogat az indiai kormányfő

Hétfőn tárgyal a parlament Taraba leváltásáról

Robert Fico rendelkezést sürget, hogy az azonos neműek...

Az SNS ragaszkodik a preferenciaszavazatok rendszerének módosításához

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma