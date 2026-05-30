A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának május 31-ei előzetese

A Pátria Rádió katolikus vallási műsora május 31-én, vasárnap 7.05 órai kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból.  

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” – halljuk a Szentháromság vasárnapi evangéliumban. Szentbeszédében Jankó Gábor, a Dunaszerdahelyi járásban található Egyházgelle plébánosa arról elmélkedik, hogyan szeret az Isten?

A lélek titkai címmel sugárzott sorozat témája ezúttal: férfilélek – női lélek. Dr. Gőgh Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.

Szerkesztő Ürge Tamás. Adásidő 2026. 05. 31-én, vasárnap 7.05-kor. Ismétlés 2026. 06. 01-én, hétfőn 13.05-kor.

