A Szent István Polgári Társulás, a Szakkay József Polgári Társulás (Magyar Iparista Klub) és a Bocskai Keresztyén Társaság Szent István-napi ünnepséget tartott a kassai MaJel Rovás központban. A magyar himnusz eléneklése után Szent István király imája következett Kukoricás József előadásában.

Az ünnepi beszédet jómagam tartottam. Az új kenyeret Oremus Zoltán esperes áldotta meg, köszönetet mondva a Mindenhatónak, hogy asztalt terített nekünk a Kárpát-medencében. Az asszonyok pedig felszeletelték a kenyeret.

Ezután került sor a díszoklevelek átadására. A következő személyek kapták meg.

Hajdu Mária, Kassa Város Levéltára vezetője 1973 óta levéltárosként dolgozott. Hajdu irányítása alatt a levéltár fejlődött, többek között elsőként Szlovákiában bevezette a „Nyitott ajtók napját“ és a „Levéltári történelmi órákat“. Számos nemzetközi konferenciát rendeztek Kassa történelmi múltjáról.

Reiter Géza a kassai magyar iskolában tanított, mellette síoktatóként is tevékenykedett, síversenyzőket edzett. 1989-ben, a rendszerváltás kezdetén, alapító tagja volt a Független Magyar Kezdeményezés nevű mozgalomnak. Két évvel a rendszerváltás után pályázat útján elnyerte az igazgatói posztot, amit 13 évig töltött be. Amikor átvette az iskolát, 80 diákja volt, amikor elhagyta, 280 diákja volt az alapiskolának és gimnáziumnak. Ez sok munkával, szervezéssel, átalakítással járt. Sikerült iskolabuszt is szereznie.

A Szabó Ottó és Kovács Ágnes képzőművész házaspár 29 éve, 1994-ben létrehozta a Rovás Polgári Társulást. Székhelyük 2010-ben a Löffler-ház lett, majd az Erzsébet utcai Rovás MaJel Kulturális Központ. Sokrétű munkásságot folytatnak.

Matej Éva okleveles elektromérnök, az Ipari igazgatója és Pásztor Zoltán püspöki helynök majd más alkalommal veszi át a díszoklevelet, mivel nem tudtak megjelenni az ünnepségen.

Ezt követte az Őszirózsa énekegyüttes verses-énekes emlékezése, Béres Viktor elszavalta Ábrányi Emil: Él a magyar! c. versét. Göőz Lászlót, a Bocskai Keresztyén Társaság elnökét felköszöntötték 80. születésnapja alkalmából. Subert Vilmos Boldogkőváraljáról is elénekelt több népdalt. Az uzsonna után a zárszót Buday Ernő tartotta meg. Ezután került sor A Halló magyar c. dal éneklésére, melyet hegedűn Füleki Ervin kísért.

Magyarország Kassai Főkonzulátusát Bartha Zsófia konzul képviselte.

(Balassa Zoltán/Felvidék.ma)