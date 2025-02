Több mint 380 néző a rimaszombati moziban

A rimaszombati Orbis Mozi és közönsége is részese lehetett az igazi mozisikernek. Február 11-én itt is levetítették közönségtalálkozó és a III. Magyar Filmek Fesztiválja keretében a Futni mentem című filmet, amely sorra dönti a rekordokat.

Öt nap alatt öt városban szervezett a Vertigo ingyenes vetítéseket. Komáromban a Hancsovszky és a Semmelweis, Párkányban a Futni mentem és a Holnap meghalok, Galántán az Akkord, a Futni mentem és Semmelweis, Rimaszomban szintén a Futni mentem és Semmelweis végül Nádszegen az Akkord, a Most vagy soha! és a Semmelweis című filmeket vetítették.

A gömöri közönség nagyon hálás volt, hogy idén is bekerült a Magyar Filmek Fesztivál helyszínei közé Rimaszombat. Itt is inkább a romantikus komédiákra, vígjátékokra nyitott a magyar közönség.

„A Magyar Filmek Fesztiválja harmadik évfolyamán bemutatásra kerülő filmek óriási érdeklődést váltottak ki Rimaszombatban. A Futni mentem teltházas volt, s a hírének megfelelően folyamatosan jó hangulatban tartotta a közönségét.

Ha a nevetés gyógyít, tegnap este sokat tettünk az egészségünkért. Mindannyian, akik megnéztük a filmet.

Külön sikernek számít, hogy a beszélgetés Trill Beatrix színésznővel is szépszámú hallgatóság előtt zajlott. A Semmelweis Ignácról szóló romantikus dráma sem maradt néző nélkül a késői kezdet ellenére. Olyanok is megnézték a filmet, akik már látták. Jó kis „filmmaratont” kaptunk tegnap. Bár még korai, de várjuk a következő, 2026-os fesztivált” – számolt be közösségi oldalán a Kino Orbis RS.

A Futni mentem színes, magyar romantikus vígjáték 105 percben nyújt felszabadult szórakozást. A filmet Herendi Gábor rendezte, és Divinyi Réka, Miklya Anna írták. Herendi Gábortól korábbról ismerhetjük Toxikoma, a Valami Amerika, Magyar vándor vagy a Kincsem filmeket.

Az elmúlt két évtizedben hét filmje közel 2,5 millió nézőt vonzott a mozikba, egyedülálló módon valamennyi filmjét legalább 100 ezer néző látta, de ezzel a filmjével rekordot döntött.

A Futni mentem a cseh Nők, ha futnak (Ženy v běhu) című 2018-as mozifilm magyar feldolgozása. Martin Horský rendező filmje Csehországban nagy sikert aratott. A magyar változat függetlenfilmként készült a Vertigo Média gyártásában, producerei Kárpáti György és Berta Balázs, koproducere Pusztai Ferenc.

Óriási sikert aratott, a bemutató utáni 11. héten is vezető. A Magyar Filmszemlén különdíjat kapott.

A február második hetére 700 ezres megtekintést elért sikerfilm szereplői:

Udvaros Dorottya, Lovas Rozi, Tenki Réka, Trill Beatrix, Bányai Kelemen Barna, Csányi Sándor, Ember Márk, Csuja Imre, Schmied Zoltán, Gálffi László, Hevér Gábor, Trokán Péter, Góg Anikó és nem utolsósorban a felvidéki Tóth Róza és Hanna testvérpár. Előbbi Holocsy Katalin és Tóth Tibor Jászai Mari-díjas színművész házaspár lánya és a filmben Pannit alakítja.

A film február 13 -án érkezik a Netflixre!

Vera (Udvaros Dorottya) a férjével (Csuja Imre) közösen teljesít egy bakancslistát. Már csak egy kihívás marad hátra, amikor a férj váratlanul meghal. Az asszony elhatározza, hogy az utolsó kívánságot is végrehajtja, és lányaival (Lovas Rozi, Tenki Réka, Trill Beatrix) váltóban lefutja a maratont. Apró probléma, hogy egyikük sincs fizikálisan és mentálisan felkészülve a futásra. A legkisebb testvér, Emma (Trill Beatrix) a munkában és magánéletben sem találja a helyét. A legidősebb, Dorina (Tenki Réka), a család helyett a karrierre koncentrál. A középső, Kata (Lovas Rozi), a két gyerekét neveli és arra vágyik, hogy hosszú évek után a párja, Ákos (Bányai Kelemen Barna) végre megkérje a kezét. A futáshoz Vera egy edzőt (Ember Márk) kér fel, akivel korábban Emmának volt már egy kutyás kalandja. A karrierista Dorina a szomszéd kislánnyal kerül barátságba, akit egyedül nevel a rendőrezredes Tamás (Csányi Sándor). Az anya és lányai lehetetlennek tűnő vállalkozása a rokonokat és barátokat is váratlanul éri, Vera azonban nagyon eltökélt.

A legkisebb lányt, Emmát alakító Trill Beatrix a filmet követő rimaszombati közönségtalálkozó vendége volt.

Beatrix szülei kárpátaljaiak, második osztályos volt, amikor Magyarországra költöztek, a Kaposvári Egyetemen tanult színművész szakon. A fiatal színésznővel Sinkó Gyula beszélgetett.

Mint kiderült az egy héttel korábban Rimaszombatban szintén vetített Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben Anikóként láthattuk.

Az idei Hunyadi filmben pedig Báthori Margitot alakítja majd. Karrierjében újra teret nyert a színház is, a Loupe Színházi társulat tagja.

Szóltak a kulisszatitkokról, a Margit-szigeten rögzített kutyás kaszkadőrös jelenetről, az esőben felvett részről, amikor tudták alakítani a szövegkönyvet, s elárulták, hogy az alkotók további részeket is terveznek.

A színésznőtől megtudtuk, hogy ő bizony nem szerette meg a futást és kutyája sincs, pedig a filmben kutyakiképzővé vált.

Aztán egy másik Emma jelent meg a mozivásznon, mégpedig Nagy Katica alakításában a Semmelweis filmben.

A 127 perces színes, magyar életrajzi dráma bemutatta az édesanyák megmentőjét, a bátor és tántoríthatatlan, egyszerre tudásvággyal és igazságvággyal teli embert.

A saját korában viszont egészen másképp látták. A többi magyar orvos, akivel együtt dolgozott a bécsi szülészeti klinikán, őrültnek hitte: hiszen nem érdekelték a császárváros örömei, csak a munkájának élt. Az osztrák orvosok elviselhetetlenül erőszakosnak tartották: kizárólag egy cél lebegett a szeme előtt, a rábízott anyák egészsége; és a szent ügy érdekében áthágott minden akadályt, megszegett minden szabályt.

Semmelweis Ignácot a filmben Vecsei H. Miklós alakítja. További szereplők Gálffi László, Kovács Tamás, Lengyel Ferenc, Szűcs Nelli, Elek Ferenc. Rendezte: Koltai Lajos, írta: Maruszki Balázs és Kormos Anett.

2023-as bemutatása után rögtön több díjat is kapott a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon. Ez a film 2023 legnézettebb magyar filmje lett, s ahhoz akkor 350 ezer jegyeladás kellett.

