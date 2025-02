Munkácsy és felesége életét mutatja be a békéscsabai múzeum új tárlata

Munkácsy Mihály és felesége valós szerelmét, mindennapi életüket mutatja be a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum új, időszaki tárlata.

Gyarmati Gabriella, a kiállítás kurátora az MTI-nek elmondta, a feleség, Cécile Papier művészettörténészek, regény- és naplóírók „áldozata”, többen azt a képet festették róla, mintha csak érdekből ment volna hozzá a festőhöz, és folyamatos munkára kárhoztatta volna őt saját fényűző élete biztosítása érdekében. Ő régóta szerette volna már ezt a tévedést „a helyére tenni”.

Hangsúlyozta, nem az volt a célja, hogy cáfolják az ismert állításokat, hanem hogy bemutassák a két ember mindennapi életét, azt hogy valós szerelem volt köztük.

Cécile – ahogyan első férje, Edouard de Marches báró is – mecénása volt a férjének, mai értelemben véve jó marketinges és PR-es volt, aki mesterien alakította, hogy milyen kép éljen a világban a férjéről, ezzel is segítve őt támogatókhoz jutni. Emellett igazgatta a megörökölt colpachi birtokot, amely szintén fontos jövedelemforrás volt számukra. Gyűjteménykezelő is volt, aki nélkül elkallódhatott volna a festőfejedelem őstehetsége