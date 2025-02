Farsang a múzeumban a Tatay Színház bőröndmeséivel

Az érsekújvári Thain János Múzeum mellett működő szőgyéni Tájház és Régészeti Múzeum szervezésében került sor a hagyományos farsangi, családi rendezvényre. Svajcer Edina és Baracska Árpád az intézmény munkatársai hívtak meg minden farsangolni vágyót az Új pajta épületébe február utolsó hétvégéjén, Farsang a múzeumban címen.

Edina, a rendezvény háziasszonya ismertetésében a vendégek sok mindent megtudtak a farsangról, mely háromkirályok napjától hamvazószerdáig tart a vidámság, a szórakozás, a kikapcsolódás jegyében zajlik. Így volt ez eleink életében, a keresztény – és a népi kultúrában is.

A vidám farsangolásról a Nagybörzsönyből érkezett Tatay Színház gondoskodott a Bőrönd Mesék néven ismert előadással.

A kétszemélyes színes bemutató szereplői Tatai Zsolt és felesége Tatai Veronika volt, akik 2009 óta viszik el és mutatják be a bőröndből elővarázsolt meséket határon innen és túl.

Régi bőrönd, ütött-kopott tárgyak, ruhák, szalagok csodálatos módon, mégis életre kelnek a mesék, a vidám történetek, gyerekeknek, gyerekekkel. Jancsi és Juliska, A három selyp lány,aRépamese, a Három kívánság, mind előbújik a padláson talált bőröndből, népdalokkal tarkítva, vidámságot és nevetést fakasztva.

A Tatay Színház működtetői így vallanak magukról: „Abban a kegyelmi helyzetben élünk, hogy egymás társai vagyunk az életben és a hivatásunkban is. Ezért is adtuk a Tatay Színház nevet működésünknek, egy betű eltéréssel. Tizenhat éve járjuk a vándorszínészek világát és mesékkel gyújtunk fényt a lelkekben, ha a Jóisten megsegít ebben bennünket. Színházunk megszületik egy bőröndből, egy tulipánosládából, a paraván mögött, egy fa alatti forgó színpadon, óvodában, táborokban, különféle rendezvényeken. Tisztelettel, sok humorral nyúlunk azokhoz a mesékhez, amikből aztán előadásaink kibomlanak. Évezredes műfaj ez, aminek a részesei vagyunk. Igyekszünk a tőlünk telhető legcsiszoltabb talentummal szolgálni a kis- és szépkorú nézőinknek. A Bőrönd mesék mellett bábjátékokat is bemutatunk, ugyancsak a népmesékből merítve azokat.”

A különleges előadást a tájház mellett működő alkotóműhely kézműves foglalkoztatói tették színesebbé,

akik a farsanghoz illő alkotásokba vonták be a résztvevőket, kicsiket és nagyokat.

A Tájház és Régészeti Múzeum következő hagyományőrző rendezvénye a „Süssünk, süssünk valamit…” nevű találkozó lesz április 5-én, ahol nagyanyáink receptjébőlkészül el közös munkával a húsvéti finomság.

A rendezvény támogatói: Szőgyén Község Önkormányzata, Szőgyén Jövője közalapítvány, Szőgyén Öröksége Társulás, Kultminor, Nyitra Megye Önkormányzata.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma