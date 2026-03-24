Válaszok az űrből

Mióta ember él a Földön, bárkinek megadatott, hogy felnézve az égboltra azt tanulmányozza, vagy csak egyszerűen gyönyörködjön benne, különösen derült éjszakákon.

Eleinte szabad szemmel, majd különféle eszközökkel (távcsövek, teleszkópok, csillagvizsgálók stb.), ma pedig már az űrbe fellőtt űrszondákkal és egyéb berendezésekkel – sőt űrhajósok az űrből is – tanulmányozzák a világegyetemet. De mi a helyzet a Földdel? Hányan csodálhatták meg eddig a világűrből? És most nem az űrszondák tudományos célú megfigyelési adataira, illetve egyéb módon továbbított felvételekre gondolunk, hanem arra, hogy hány embernek adatott meg, hogy az űrből rácsodálkozhasson a Földre, ahogy mi, átlagemberek rácsodálkozunk a csillagos égboltra.

A SpaceBuzz program azt tűzte ki célul, hogy egy interaktív iskolai projekt keretében keltse fel a 10–12 éves fiatalok érdeklődését a világűr, a Föld, a klímavédelem és a természettudományok iránt, sőt, egy speciálisan erre a célra tervezett virtuális valóság szimuláción keresztül át is élhessék az űrutazás élményét.

2018-ban Hollandiából indult hódító útjára a SpaceBuzz projekt, mely mára nemzetközi mozgalommá nőtte ki magát.

A program kezdeményezői az élményalapú oktatást, a mesterséges intelligenciát, a virtuális valóságot és egyéb modern technológiákat hívnak segítségül, hogy egy komplex, interaktív iskolai program keretében a gyerekek jobban megérthessék a világűrt és bolygónkat.

Az alapkoncepció egyszerű: úgy mutatni meg a Földet lakóinak, ahogy korábban még sohasem láthatták.

„A program óriási újdonsága, hogy maximálisan figyelembe veszi a gyerekek ismeretszerzéssel kapcsolatosan megváltozott igényeit, és a modern technológiának köszönhetően élményalapon adja át nekik a nélkülözhetetlen tudást.

Emellett fontos problémát igyekszik orvosolni: egyre kisebb az érdeklődés a fiatalok körében a természettudományok iránt, holott a STEM, azaz a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) készségek fejlesztése kulcsfontosságú az emberiség jövőjének szempontjából.

A cél nem kisebb, mint hogy új nagyköveteket szerezzünk a bolygónknak, egy olyan új nemzedéket, mely képes jobban értékelni az otthonául szolgáló Földet és tudatos azzal kapcsolatban, hogy mi mindent tehet a hétköznapokban a környezet megóvása érdekében” – mondta Zentai István, a SpaceBuzz Hungary alapítója a búcsi megnyitón.

Milyen lehet a világűrben?

Erre a kérdésre kapnak választ az iskolás gyerek a SpaceBuzz – Hungary virtuális valóságot ábrázoló űrkabinjában. A SpaceBuzz VR Űrkabinja 100 százalékban magyar fejlesztésű és gyártású. Anyaországi és határon túli magyar iskolák diákjai is megtapasztalhatják milyen a virtuális űrutazás az oktatási programon keresztül. A program ingyenes, ám regisztrációhoz kötött.

A tanulók 4 perces virtuális űrsétát tehettek a Nemzetközi Űrállomás körül. Az űrtevékenység egyik legfontosabb pillére az, hogy oktatással minél több fiatalhoz juttassák el ennek a területnek a szépségét és azt a gondolatot, hogy a Földünkre vigyázni kell. Az eszköz teljes mértékben magyar fejlesztésű és olyan virtuális valóságon keresztül ismerteti meg a gyerekekkel a környezetvédelem, az űrkutatás és Földünk világát, ami gyakorlatilag egyedülálló.

A programnak két fontos üzenete van, az egyik az, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogy a Földünk milyen egyedülállóan csodás jelenség, mennyire védtelen, a másik pedig hogy felkeltse a gyerekek érdeklődését a természettudományok iránt.

„A búcsi Katona Mihály Alapiskola idén is sikeresen pályázott a SpaceBuzz Oktatási Programra. Tanulóink a 12 küldetés során számos érdekes és izgalmas ismeretre tehettek szert. Többek között a világűr felfedezésében segítő űreszközökkel ismerkedhettek meg, a bolygókról is sok újat is hallhattak a gyerekek. Összehasonlíthatták, hogy milyen távolságok lehetnek a világűrben. Megvizsgáltuk, hogy milyen életfeltételek vannak egy bolygón és saját űrlényt is terveztünk. Képeslapot írhattak a gyerekek az egyik kedvenc bolygójukról. A tananyag része volt az ökoszisztémák fontossága. A táplálékláncok készítésével beleláthattunk az ökológiai rendszerek működésébe, melyek a természet- és környezetvédelemre is felhívták a figyelmet. Az ökológiai lábnyomról és a környezettudatosságról plakátokat készítettünk. A Föld változásait szemléltette több izgalmas kísérlet. Az űrhajósok feladataival is megismerkedtek a gyerekek. Erről Kapu Tibor világűrben készített felvételei is meggyőztek bennünket. Kipróbálhatták, hogy milyen sütőkesztyűben farudakból rakétát építeni, fejjel lefelé kézen állva enni, mennyi az a 400 g, amit az űrbe vihetnek az űrhajósok magukkal. A program bemutatta bolygónk törékenységét – úgy, ahogy az űrhajósok látják odafentről. Fejleszti a 21. századi kulcskészségeket: problémamegoldás, kreativitás, együttműködés. Élményalapú módon hozta közelebb a természettudományokat, mérnöki gondolkodást és technológiát. Erősítette a klíma- és környezettudatosságot. Középpontjában az ún. „Overview Effect” állt – az az élmény, amelyet az űrhajósok élnek át, amikor először pillantják meg a Földet az űrből. A SpaceBuzz célja, hogy ezt az inspiráló szemléletet a diákok is megtapasztalhassák egy speciálisan fejlesztett VR űrkabin segítségével. Büszkék vagyunk rá, hogy diákjaink is részesei lehetnek ennek az inspiráló „űrkalandnak”-nyilatkozta Győző Andrea, az iskola igazgatónője.

A program során a diákok szórakoztató feladatok és különféle eszközök segítségével szerezhettek ismereteket a Földről és klímájáról, a világűrről és a Naprendszerről, a minket körülvevő élő és élettelen környezetről, és legfőképp arról, mit tehetnek annak érdekében, hogy megőrizzék bolygónk értékeit a következő nemzedékek számára.

A jelenkor egyik jelentős kihívása a fenntartható jövő biztosítása – beleértve a klímaváltozást, a környezetvédelmet, az erőforrások felhasználását, az energiaellátást.

Meggyőződésünk, hogy mindezek érdekében az egyik legfontosabb feladat a fiatalok oktatása, hiszen belőlük lesznek a jövő mérnökei, kutatói, tudósai, tanárai, jogászai, mezőgazdászai, döntéshozói, gazdasági, pénzügyi és politikai vezetői. Elengedhetetlen ezért, hogy a jövő generációja is tisztában legyen a jelen feladataival, hiszen a megoldások egy része tőlük várható.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma