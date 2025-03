Fejlesztések Paláston

A Lévai járás egyik legnagyobb községének számító Paláston több fejlesztés valósul meg az év első hónapjaiban. Február végén kezdik el a kultúrház külső felújítását, valamint hamarosan új játszótérrel gazdagodik a község.

A Palásthy-kastély előtti területen lévő játszótér átalakítása állami támogatásból valósul meg. A Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium közel ötvenezer eurós támogatásából valósul meg az új játszótér kialakítása – nyilatkozta a Felvidék.má-nak Köpöncei Péter.

A játszótér elemeit február végén kezdték kihelyezni. A játszótér fejlesztése mellett a környezet kialakítására is gondoltak.

Új járda vezet majd a játszótérre, kerítéssel veszik körül a létesítményt. Új homokozót is kialakítanak. A játszótér nem csupán a legkisebbeket fogja szolgálni. Fitnesz edzésre használható elemeket is elhelyeznek ott. Így a kamaszok is használhatják a létesítményt. A játékelemek alapjai időálló műanyagból készülnek.

A község központjában található a tágas kultúrház számos közösségi termével. Az elmúlt években több szakaszban végeztek felújítást, ez folytatódik a külső rekonstrukcióval. Mint a polgármester elmondta:

az épület külső szigetelése, nyílászárók cseréje valósul meg, a tető leszigetelése mellett.

A felújítás összköltsége meghaladja a 700 000 eurót a Szlovák Innovációs Energetikai Ügynökség jóvoltából.

Már korábban komoly beruházásokat hajtottak végre a kultúrházon. Önerőből, mintegy hetvenezer euró értékben végeztek el munkálatokat. Állami támogatásból a kultúrház belső felújítására került sor. Ennek értéke meghaladta a 160 000 eurót. Ekkor újult meg az épület padlózata, a helyiségek ajtói, a szociális helyiségek és az öltöző is.

Pásztor Péter/Felvidék.ma