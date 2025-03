Lezajlott a 2025-ös Felvidék Arca szépségverseny válogatója

Március 1-jén, szombaton rendezték meg a 2025-ös Felvidék Arca szépségverseny válogatóját, amelynek a komáromi Európa szálló egyik elegáns lakosztálya adott otthont. A hattagú zsűri közel harminc – 16 és 26 év közötti – felvidéki jelentkező közül választja majd ki azt a tíz (vagy tizenkét) versenyzőt, akik majd a döntőben mérkőzhetnek meg az idei Felvidék Arca címért.

A válogató kezdetén a verseny főszervezője és tulajdonosa, Kiss Kósa Annamária köszöntötte a megjelent versenyzőket, majd az Értékműhely polgári társulás elnöke, Lelkes Barthalos Andrea, a szépségverseny állandó szervezője ismertette a válogató menetét, valamint a verseny további szakaszait és az elvárásokat. Ezt követően bemutatta a lányoknak a hattagú zsűrit.

A szervezők, Kiss Kósa Annamária és Lelkes Bartalos Andrea mellett a zsűribizottság részét képezi az M-Gold 4 you ékszerbolt tulajdonosa, Molnár Erik; a Meton Stav Kft.-től Meton Adrián vállalkozó; az Amorsa Marketing tulajdonosa, Madari Gábor vállalkozó, de a tavalyi Felvidék Arca szépségverseny királynője, Buday Fanni is helyet kapott a zsűriben.

A válogatót megtisztelte jelenlétével Ficel Katalin, a Black@White Productions tulajdonosa is, aki az idei évben társszervezőként vesz részt a verseny lebonyolításában. Ő fogja majd delegálni az esedékes világversenyre a döntős lányok egyikét.

Az általános tudnivalók ismertetését követően a tegnapi válogatóra érkező lányok egyenként vonultak be a terembe, ahol többek között egy rövid bemutatkozásra, beszélgetésre is sor került velük. A versenyzők elmondták, honnan érkeztek, hol tanulnak, vagy mivel foglalkoznak. Kiderült, hogy sokan közülük szüleik vagy testvéreik biztatására jelentkeztek – valakiket ők is regisztráltak be – a versenyre, és többen a családtagjaikkal érkeztek a válogatóra. A beszélgetést követően a lányok fürdőruhában is bemutatkoztak, először csoportosan, majd egyenként.

A legtöbben a Csallóközből – főként Dunaszerdahely és Komárom szűkebb környékéről –, valamint a Mátyusföldről érkeztek a válogatóra. Mindemellett jöttek lányok többek között Ógyalláról, Rozsnyó közeléből és Kisgyarmatról, de akadtak olyan jelentkezők is, akik egészen a „keleti végekről”, a magyar-szlovák-ukrán hármashatár közeléből érkeztek, például a Nagykaposhoz közeli Mokcsamogyorósról vagy a Tőketerebesi járásban található Szinyér községből.

Sokan közülük a komáromi Selye János Egyetemen tanulnak, de akadnak olyanok is, akik az Eperjesi Egyetem, a győri Széchenyi István Egyetem, vagy valamelyik pozsonyi egyetem hallgatói. Néhányan még gimnáziumban vagy középiskolában végzik tanulmányaikat, míg mások már dolgoznak. A jelentkezők között akadt szülészeti osztályon dolgozó nővér, személyi edző és balerina is, sőt, volt olyan versenyző is, aki közvetlenül egy kézilabda-mérkőzés után érkezett a válogatóra. Többen közülük nem először jelentkeztek a szépségversenyre: volt, aki tavaly is indult a megmérettetésen, döntős is lett, bár helyezést nem ért el.

Lelkes Barthalos Andrea, a szépségverseny állandó szervezője és koordinátora kiemelte, hogy az értékes tárgyi nyeremények és további együttműködések mellett a tizenkét döntős közül a győztes, a 2025-ös királynő – Ficel Katalin, a Black@White Productions tulajdonosának jóvoltából – lehetőséget kap arra, hogy részt vegyen egy jövő évben esedékes nemzetközi versenyen.

A Kokafashion divatmárka tulajdonosa, Kiss Kósa Annamária főszervező kiemelte, hogy közel hatvan lány jelentkezett a versenyre, és a tegnapi válogatóra – a jelentkezésre beérkezett fotók alapján – harminc hölgyet hívtak meg. Megjegyezte, hogy mindig nagy kérdés az, hogy a fotók, amiket a lányok beküldenek, mennyire tükrözik a valóságot, de hangsúlyozta, hogy kellemesen csalódtak a zsűritársaival, mivel a hölgyek nagyon jó formájukat hozták a válogatón.

Kiemelte, hogy a 16 és 26 év közötti versenykorosztályban meglehetősen sok az egészen fiatal, tizenhat-tizenhetét esztendős jelentkező, akik még kezdők, viszont megjegyezte, hogy szerinte szellemileg ők is fel vannak készülve egy ilyen megérttetésre, és ezt a mai casting is megerősítette, ugyanis a lányok – gyakorlat nélkül – magabiztosan teljesítették a tőlük elvártakat, és nagyon ügyesen kommunikáltak.

„Az idei egy erős mezőny lesz”

– tette hozzá, majd megjegyezte, hogy a zsűri a következő napokban még nem hoz végleges döntést, mivel alapos mérlegelés előzi meg a döntéshozatalt. A lányok is később tudják csak meg az eredményt, ami még izgalmasabbá teszi számukra is a várakozást.

Kiss Kósa Annamária megjegyezte, hogy a döntő időpontja és helyszíne még nem ismert – előzetesen nyár végére vagy az ősz elejére tervezik –, ám közvetlenül előtte mindenképp sor kerül majd egy egyhetes felkészítő táborra, de azt megelőzően több fotózással egybekötött összpontosítás is lesz a lányok számára, hogy megtanulják az ezzel járó feladatokat, kellőképpen fel tudjanak készülni, színpadképesek legyenek, és összecsiszolódjanak.

A zsűri egyik tagja, Madari Gábor vállalkozó, az Amorsa Marketing tulajdonosa a Felvidék.mának elmondta, hogy a tegnapi válogatón az tetszett számára a legjobban, hogy sok helyre eljutott a verseny híre, amit a jelentkezők száma mellett a minőség is jól tükröz. Kiemelte, hogy számára az képezi a legnagyobb örömöt a zsűrizésben, hogy a szervezők ügyelnek egy adott értékrendszerre.

„A zsűri tagjai – akik egyben a verseny támogatói – számára az a legfontosabb, hogy egy olyan ügy mellé álljanak, ahol az a fajta szellemiség, amit a szervezők elképzeltek, továbbra is megmaradjon”

– jegyezte meg.

Ő a zsűri tagjaként „szponzori szemmel” nézi a lányokat, és ez alapján próbálja kiválasztani azt a hölgyet, akivel a marketingcége a jövőben esetleg együtt tud dolgozni, akár egy kampányfotózás keretében is.

