A Magyar Szövetség célja a közösség védelme és a tisztességes politikai kultúra visszaállítása

A Pátria rádió ma reggeli adásának vendége Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke volt, aki a múlt heti, Pozsonyban történt késes támadás kapcsán fejtette ki a véleményét. A pártelnökkel való beszélgetés középpontjában többek között az állt, hogy milyen mértékű felelősség terheli a szlovákiai politikai elitet az ilyen cselekményekre motiváló légkör kialakulásában, s vajon a közéleti diskurzus hozzájárul-e ahhoz, hogy egyesek felhatalmazva érzik magukat az ilyen jellegű erőszakos cselekményre. De szó esett arról is, hogy milyen következményekkel járhat mindez a magyar közösség számára.

Gubík László a beszélgetés kezdetén hangsúlyozta, hogy minden olyan eset aggodalomra ad okot, amikor valakit a nemzetisége vagy közösségi hovatartozása miatt ér támadás. Kiemelte, hogy a felvidéki magyarság számára különösen érzékeny kérdés ez, hiszen a múltban Szlovákiában már korábban is előfordultak hasonló jellegű incidensek.

Rámutatott ugyanakkor, hogy az elmúlt években a magyar–szlovák kapcsolatok – mind államközi szinten, mind a hétköznapi emberek között – kiegyensúlyozottabbá és békésebbé váltak, különösen az 1990-es évekhez képest, amelyeket ebben az összefüggésben gyakran emlegetnek. Hangsúlyozta azonban, hogy bár a helyzet sokat javult, még mindig van teendő annak érdekében, hogy a két nemzet közötti viszony tovább erősödjön, és hasonló támadások többé ne fordulhassanak elő.

A politikumnak ebben kulcsszerepe van, és éppen ellenkező irányba kellene hatnia, mint amit jelenleg a pozsonyi nagypolitikában tapasztalni. Nem a közbeszéd eldurvítása és a társadalmi feszültségek fokozása lenne a feladata, hanem épp ellenkezőleg: sokkal több empátiára, kulturáltabb diskurzusra és tisztességesebb politikai kultúrára lenne szükség. Ez nemcsak a szavak, hanem a tettek és a politikai magatartás szintjén is elengedhetetlen ahhoz, hogy a társadalom békésebbé és összetartóbbá váljon

– emelte ki a pártelnök, s hozzátette, hogy az általa vezetett párt is ezt az irányvonalat kívánja képviselni, mivel jelenleg „ez a hozzáállás hiányzik a szlovák belpolitikából”. Megjegyezte, hogy a tegnapi sajtótájékoztatón – sok más téma mellett – erre is felhívták a figyelmet.

Arra a kérdésre, hogy a szlovákiai politikai elit mennyire felelős azért, hogy egyesek felhatalmazva érzik magukat ilyen jellegű cselekményekre, Gubík László azt felelte, hogy ő maga keresztény emberként hisz a személyes és egyéni felelősségben, hiszen végső soron „nem egy politikus tartotta oda a kést a fiatal torkához”. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a politikai vezetőknek igenis van felelősségük abban, milyen példát mutatnak, milyen hangnemet ütnek meg a közéletben, és hogyan viszonyulnak politikai ellenfeleikhez, azok választói táborához vagy éppen a sajtóhoz.

A szavaknak teremtő erejük van. Egy jó gondolat – ha megfelelően megfogalmazzák – építeni tud, míg a romboló szándékú szavak feszültséget és gyűlöletet szülhetnek. Éppen ezért a politikai kultúra színvonala meghatározó abban, hogy a társadalom békésebbé válik-e, vagy tovább mélyülnek a megosztottságok

– jegyezte meg.

Konkrét példákat is felsorolt arra, hogyan nyilvánul meg a „magyarellenes hangulatkeltés” a szlovák közéletben. Rámutatott, hogy a szlovák labdarúgó-bajnokság mérkőzésein többször magyarellenes rigmusok hangzanak el, és léteznek olyan civil szervezetek, amelyek rendszeresen valótlan állításokkal uszítanak a magyar közösség ellen, sokszor a gyűlöletkeltés határait súrolva. De említést tett arról is, hogy bizonyos szlovák értelmiségiek és aktivisták feljelentéseket tesznek magyar polgármesterek ellen, csupán azért, mert a „felvidéki” kifejezést használták.

Mindez azt mutatja, hogy a közbeszédben tudatosan vagy tudattalanul is jelen van ez a fajta narratíva, amely hatással lehet az emberek gondolkodására és cselekedeteire

– jegyezte meg. Szerinte éppen ezért a politikusoknak, a véleményformálóknak és a közbeszéd befolyásolóinak óriási felelősségük van abban, hogy milyen légkört teremtenek.

Ha valaki egész héten gyűlöletkeltő tartalmakkal találkozik a médiában vagy a közéletben, az könnyen vezethet ahhoz, hogy egy átgondolatlan pillanatban – például egy ittas állapotban elkövetett péntek esti konfliktus során – tettlegességig fajuljon a feszültség.

Éppen ezért lenne szükség felelősségteljesebb közbeszédre és tisztességesebb politikai kultúrára, amely nem generálja, hanem csillapítja a nemzetiségi ellentéteket

– húzta alá Gubík László.

Arra a kérdésre, hogy parlamenten kívüli pártként milyen hatással tudnak lenni a szlovák belügyminiszterre, Matúš Šutaj Eštokra az ügy megfelelő kivizsgálása érdekében, Gubík László a következőképp válaszolt:

Nem az a lényeg, hogy egy parlamenten kívüli párt vagy akár egy egyszerű állampolgár kéri-e az ügy alapos kivizsgálását – belügyminiszter hatáskörébe tartozó ügyekért neki kell vállalnia a politikai felelősséget. Mivel az eset természetéből adódóan különösen érzékeny kérdés, egyértelmű, hogy a belügyminiszternek fokozott figyelmet kell fordítania arra, hogy a rendvédelmi szervek gyorsan, hatékonyan, precízen és korrekt módon végezzék a munkájukat – jegyezte meg.

A párt elnöke szerint ennek hangsúlyozása nem nyomásgyakorlás, hanem természetes elvárás egy demokratikus jogállamban. Egy ilyen esetben elvárható, hogy a hatóságok minden szükséges lépést megtegyenek a megfelelő kivizsgálás és igazságszolgáltatás érdekében – tette hozzá.

A Magyar Szövetség álláspontja szerint a legfontosabb most az, hogy figyelemmel kísérjék az ügy alakulását, és kapcsolatban maradjanak az érintettekkel, miközben hagyják, hogy a rendvédelmi szervek elvégezzék a munkájukat.

Gubík László hangsúlyozta, hogy pártja nemcsak a magyar közösség érdekeinek védelmét tartja kiemelten fontosnak, hanem azt is, hogy visszahozzák a tisztességes politikai kultúrát az országba.

A céljuk egy olyan közbeszéd kialakítása, amelyben a kölcsönös tisztelet és a politikai ellenfelek méltóságának megőrzése az irányadó. Ennek érdekében a parlamentbe való visszatérésük egyik legfontosabb feladata, hogy ezt az értékrendet újra meghonosítsák a szlovák politikában.

A kérdésre, hogy hogyan lehet egyensúlyt teremteni a nyilvánosság tájékoztatása és a család magánéletének védelme között, a Magyar Szövetség elnöke kijelentette, hogy a legfontosabb most az, hogy hagyják dolgozni az illetékes szerveket, és tiszteletben tartsák a család kérését. A sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy már megtették a megfelelő tájékoztatást a közvélemény felé, kiemelve a történet kereteit, és azt, hogy a rendvédelmi szervek munkájának hatékonysága kulcsfontosságú. A család és a sértett védelme volt az elsődleges szempont, amelyet mindig tiszteletben kell tartani.

Gubík kiemelte, hogy

nem szeretnék, ha az áldozat személyazonossága kiderülne, és elkerülnék a közösségi médiában való további provokációkat is.

Hogy mennyire tartja jó dolognak, hogy Magyarország Kormánya is „belefolyt az ügybe”, Gubík László kijelentette, hogy teljes mértékben helyes, hogy reagált az esetre, ugyanis szerinte Magyarország Kormányának felelőssége, hogy kiálljon a határon túli magyarokért. Emlékeztetett arra, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter többször hangsúlyozta, hogy a magyar külpolitika középpontjában a nemzetpolitika és a szomszédos államokban élő magyarok védelme áll.

A nemzeti együvé tartozás és a felelősségtudat ebben az ügyben kiemelkedő szerepet játszik –

húzta alá Gubík László, s megjegyezte, hogy az ügy kapcsán a szlovák kormány hasonló kiállása is fontos lenne.

Arra a kérdésre, hogy milyen hatással lehet ez az eset a magyar közösség mindennapi életére és biztonságérzetére Szlovákiában, Gubík László kijelentette, hogy nagyon szomorú, ha egy ilyen támadás ilyen olvasatot nyer, mivel annak negatív következményei lehetnek. Szerinte ez akár ahhoz is vezethet, hogy a fiatalok félnek majd nyilvánosan magyarul beszélni, vagy az anyanyelvükön ételt kérni, különösen a szórványtelepüléseken, ahol kisebbségben élnek.

Ezért fontos a Magyar Szövetség számára, hogy a közösségi médiában, a sajtóban, illetve az adott esetben tüntetéseken megszólaljunk az ilyen ügyekben, mert ezzel nemcsak védjük a közösségünket, hanem felhívjuk a figyelmet az atrocitásokra, és bátorítjuk a közösség tagjait is. Azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy bármi is történt, továbbra is éljük a megszokott életünket, használjuk az anyanyelvünket, és bátran álljunk ki a magyarságunkért, anélkül, hogy elrejtenénk azt. Ha ez a félelem teret nyer, akkor a támadók elérték a céljukat – húzta alá a pártelnök.

Gubík László arra a kérdésre, hogy a szlovák kormány mit tehet a hasonló atrocitások és incidensek elkerülése érdekében, úgy válaszolt, hogy az általános dolgokhoz mindig egy konkrét eseten keresztül vezet az út.

Ha ezt a konkrét ügyet megfelelő módon kivizsgálják, és igazságot szolgáltatnak, akkor az egy nagyon jó példa lesz arra, hogy a közösség megbízhat az illetékes szervekben

– mondta a pártelnök, s zárszóként hozzátette, hogy a legtöbb, amit egy kormány vagy egy kormányzati szerepvállalást vállaló politikus tehet a bizalom megszerzéséért, az az, hogy megfelelően elvégzi a feladatát.

BN/Felvidék.ma