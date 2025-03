A kormány jóváhagyta az alkotmány módosításait

A kormány szerdán jóváhagyta az alkotmánytörvény tervezetét, amely két nemet – férfi és nő – ismerne el a szlovák alkotmányban. A javaslat emellett alkotmányban rögzítené a férfiak és a nők közötti egyenlőséget az elvégzett munkáért járó bérezésre vonatkozóan.

Az alkotmánymódosítás szabályozná a gyermekek örökbefogadását, illetve azt is, hogy az iskolákban csak az alkotmánnyal összhangban taníthatnának, ellenkező esetben a szülők beleegyezését kell kérni. A javaslat célja továbbá, hogy Szlovákia szuverenitását értékek, kulturális és etikai kérdésekben is megvalósítsa.

A javaslat elfogadásához 90 szavazatra van szükség, amivel a koalíció nem rendelkezik, ezért az ellenzékből is meg kell győzniük még a képviselőket. Amennyiben elfogadják, a miniszterelnök javaslata szerint a törvény 2025. július 1-jétől lépne hatályba.

„A hagyományos értékek védelmének megerősítése kulcsfontosságú Szlovákia kulturális örökségének megőrzése és a jogi stabilitás biztosítása szempontjából. Az alkotmánytörvény-tervezet ezért reagál a Szlovák Köztársaság alkotmányának preambulumában rögzített kulturális örökség védelmének szükségességére, amely konkrétan kapcsolódik a férfi és nő közötti házasság, mint egyedi szövetség elismeréséhez” – áll a tervezetben, amelyet Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök terjesztett a kormány elé.

Javasolja továbbá, hogy az alkotmányában

hangsúlyozzák Szlovákia szuverenitását az alapvető kulturális és etikai kérdésekben, az élet és az emberi méltóság, a magán- és családi élet, a házasság, a szülői lét és a család, a kultúra és a nyelv védelme, valamint az ezzel kapcsolatos ügyekben, különösen az egészségügy, a nevelés és oktatás területén.

E javaslat célja továbbá a szociális jogok alkotmányos szabályozásának kiterjesztése a család státusza és a szülői jogok rögzítése tekintetében. „Javasoljuk, hogy a Szlovák Köztársaság Alkotmányában szabályozzák azon személyek alapvető körét, akik örökbe fogadhatnak kiskorú gyermeket. Ezzel egyidejűleg javasolt a szülői jogok alkotmányos meghatározásának kibővítése, amelyek közé javasolt a szülők azon jogának hozzáadása, hogy dönthessenek a gyermekeik oktatási folyamatban való azon részvételéről, amely túlmutat az állami oktatási program keretein” – olvasható az anyagban.

Azt is előírnák, hogy a nemzeti tantervnek összhangban kell lennie az alkotmánnyal. A javaslat szerint a szülőknek jogukban állna dönteni arról, hogy gyermekeik részt vegyenek-e az iskolák és oktatási intézmények által biztosított oktatási folyamatban, ha az túlmutat az állami oktatási program keretein.

„A gyermekek intim életének és nemi magatartásának alakítása terén történő nevelés, oktatás csak a törvényes képviselő beleegyezésével történhet”

– áll az anyagban. Az oktatási tárca vezetője, Tomáš Drucker (Hlas-SD) szerint a Szlovák Köztársaság alkotmánya kimondja, hogy a változások után az állami oktatási program összhangban lesz vele.

Erik Tomáš (Hlas-SD) munkaügyi miniszter szerint a koalíció konzervatív körökben keresi majd az alkotmánymódosítás parlamenti elfogadásához szükséges 90 szavazatot. Örül annak, hogy a Hlasnak sikerült elérnie, hogy a nők és férfiak egyenlő bérezése bekerüljön az alkotmánytörvény tervezetébe. „Ez volt az alapvető feltételünk, hogy beleegyezzünk a módosításba” – mutatott rá Tomáš.

Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter (SNS-jelölt) szerint az alkotmánytörvény elfogadása garantálja a józan ész védelmét most és a jövőben is. „Örülök, hogy a törvény támogatása a koalíción átível, és hogy számos, a kormány spektrumán kívüli szervezet és politikus is részt vett az előkészítésében. Most majd kiderül, hogy például a KDH a progresszív liberalizmus pártjára áll-e, amellyel állítása szerint kormányozni akar, vagy a józan ész mellé” – zárta a politikus.

Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter szerint a javaslat, amely a politikai és a társadalmi élet képviselőinek megegyezésével született, a parlament plenáris ülésére kerül. Hangsúlyozta, hogy a javaslat valamennyi képviselő szavazatáért versenyezni fog. „Mivel ehhez a javaslathoz 90 szavazatra van szükség, amivel a koalíció nem rendelkezik, egyértelmű, hogy át kell mennie a politikai spektrumon, hogy megerősítse Szlovákia normalitását” – tette hozzá Kaliňák.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk