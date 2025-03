Megtartották a 4 határon át vetélkedő felvidéki döntőjét

Nagyon érdekes vetélkedő döntőjét tartották március 7-én Érsekújvárban a Csemadok-székházban, a felső tagozatos tanulók a saját környezetük értékeit mutatták be, és bizonyították tudásukat a magyar értékekről.

A vetélkedőt a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal tagjai, a Felvidéki Magyar Értéktár, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület hirdette meg. A 4 határon át interaktív, honismereti, többfordulós Kárpát-medencei vetélkedő célja a külhoni értékek és a hungarikumok megismertetése és megőrzése, valamint az értéktárak bővítése.

Ennek a jegyében zajlott a felvidéki döntő is,

a dobogós helyezést elérő csapatok a versenyt a Kárpát-medencei döntőn folytatják Szegeden.

Az online forduló sikeres megfejtőiből tíz csapat jutott tovább a felvidéki döntőbe, ahol bizonyítaniuk kellett tudásukat, ismereteiket a Kárpát-medencei értékekből, legyen az szellemi, természeti, vagy épített örökség.

A tesztek és kifejtő kérdések után rajzoltak és tapogattak is a versenyzők, ezek az interaktív versenyszámok gyakran mosolyt csaltak mindenki arcára, hiszen a kihúzott értéket le kellett rajzolni, míg a többieknek kitalálni, mit is ábrázol a kép. A tapogatós játékban pedig négy értéket kellett bekötött szemmel kitalálniuk, majd lediktálni azt csapattársuknak. Az egyik legérdekesebb versenyszám a saját értékek bemutatása: minden csoport saját települése értékét mutatta be, így megismertük a nagymegyeri birkózóklubot és a város ismert súlyemelőjét, a Csemadok Naszvadi Alapszervezetének emlékparkját, a csicsói Nofene Színjátszócsoportot, a madari kúcsoskalácsot, a felsőszeli citerazenekar és tánccsoport történetét és jelenét. Megismertük a búcsi leventék történetét, hetényi tavak világát és a búcsi és bátorkeszi alapiskolák helytállását. A kilencvenes évek végén a magyar oktatást számos támadás érte, a két község lakossága pedig élőlánccal állt ki a tanintézmény mellett.

A zsűri tagjai Horváth Imre, a magyar agrárminisztérium munkatára, Horváth Sulyok Annamária, szintén az agrárminisztérium munkatársa, Takács Ottó, a szervezők nevében, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, Sztruhár Izrael Diána, a Csemadok Országos Elnökségének tagja, a Felföldi Tájoló sorozat szerkesztője, és e sorok írója, a Csemadok Országos Elnökségének ifjúságért felelős elnökségi tagja.

A zsűri tagjai közül ketten is bemutattak egy-egy értéket, Sztruhár Izrael Diána a Felföldi Tájoló sorozatra hívta fel a figyelmet, amelyben szlovákiai értékeket mutatnak be, Neszméri Tünde – jómagam – pedig a felvidéki értékké váló zoboralji szálszámolásos hímzést, egy kis kiállítással szemléltetve.

A játékmester, aki a feladatokat felvezette, Rancsó Andrea, a Felvidéki Magyar Értéktár referense volt.

Ajándékot minden csapat kapott. A vetélkedőn az alábbi csapatok érték el a legjobb eredményt, ők képviselik a Felvidéket a Kárpát-medencei döntőn. A Tarczy lányai a hetényi Tarczy Lajos Alapiskolát képviselték, ők végeztek az első helyen. A Pindúrok csapata a búcsi Katona Mihály Alapiskola tanulóiból állt, ők lettek a második legjobb csoport. A Malmos csajok a felsőszeli Széchenyi István Alapiskolát képviselték, ők léptek a képzeletbeli dobogó harmadik fokára. Az agrárminisztérium munkatársainak köszönhetően minden csoport különdíjban is részesült.

A vetélkedő a Kárpát-medencei értékek népszerűsítését tűzte zászlajára, ennek egyik hozadéka a magyar nemzethez való erősebb kötődés, valamint a lokálpatriotizmus erősítése, hiszen minden csoportnak be kellett mutatnia környezete egyik értékét is, jó volt látni a diákok csillogó szemét, ahogy saját értékeikről szeretettel beszéltek.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma