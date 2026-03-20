Történelmi vetélkedőt hirdet a Rákóczi Szövetség a Kárpát-medencei középiskolások számára

A Rákóczi Szövetség hivatalos felhívásában tette közzé, hogy 2026-ban immár 31. alkalommal hirdeti meg a Gloria Victis Kárpát-medencei középiskolai történelmi vetélkedőt. Mint írják, az idei megmérettetés középpontjában névadójuk, II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója áll.

A szervezők kiemelik, hogy a vetélkedő témája: „II. Rákóczi Ferenc és kora (1676–1735)”, amely átfogó történelmi ismereteket, valamint alapos felkészülést igényel a résztvevőktől.

A felhívásban hangsúlyozzák, hogy

a háromfordulós versenyre háromfős középiskolai csapatok jelentkezhetnek. A nevezés egy tesztsor kitöltésével történik, amely az online felületen érhető el. A beküldött feladatlapok alapján a legjobb 60 csapat jut tovább a második fordulóba.

Mint írják, a vetélkedő középdöntője és döntője a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem épületében zajlik 2026. október 22-én és 23-án, és szervesen kapcsolódik a Gloria Victis 1956-os Ifjúsági Találkozóhoz, amelyet október 21. és 23. között rendeznek meg.

A jelentkezés 2026. március 19-től érhető el a szervezet által megadott online felületen, ahol – mint felhívják a figyelmet – az első forduló feladatsora és a szükséges szakirodalom is hozzáférhetővé válik a regisztrációt követően.

A feladatlapok beküldési határideje 2026. június 8., hétfő éjfél.

A szervezők nyomatékosan jelzik, hogy a rendszerbe feltöltött anyagokat a határidő lejártakor rögzített állapot szerint értékeli a szakmai zsűri, és kizárólag azon csapatok munkáját bírálják el, amelyek minden szükséges adatot hiánytalanul kitöltöttek.

A közleményben megjegyzik továbbá, hogy

az első forduló eredményeiről 2026. szeptember 7. után értesítik a csapatokat, melyek a szövetség honlapján is megtekinthetők lesznek.

A második fordulóba jutott 60 csapat október 22-én írásbeli megmérettetésen vesz részt, amelynek eredménye alapján a tíz legeredményesebb csapat jut be a másnapi szóbeli döntőbe. A döntő során – mint kiemelik – neves szakemberekből álló zsűri előtt, többfordulós, komplex feladatok révén alakul ki a végső sorrend.

A szervezők hangsúlyozzák:

Valamennyi középdöntőbe és döntőbe jutott csapat értékes díjazásban részesül, míg a legjobban teljesítő három csapat tagjai felkészítő tanáraikkal együtt külföldi tanulmányi kiránduláson vehetnek részt.

A vetélkedővel kapcsolatos további információ az info@rakocziszovetseg.hu e-mail címen kérhető.

BN/Felvidék.ma/Rákóczi Szövetség