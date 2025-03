Nagyböjti lelki nap Alsóbodokon

Március 7-én, pénteken a szentév keretében és Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásának előmozdítása érdekében nagyböjti lelki napot tartottak Alsóbodokon, az Esterházy János Zarándokközpontban. Az esemény a lelki elcsendesedés és az elmélyülés lehetőségét kínálta a résztvevők számára. A nap főelőadója és az ünnepi szentmise főcelebránsa Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, író, költő és versfordító, a budapesti Párbeszéd Háza igazgatója volt, aki gondolataival segítette a jelenlévőket a nagyböjti időszak üzenetének mélyebb megértésében.

Az esemény Sajgó Szabolcs SJ előadásával vette kezdetét, aki az elmélkedésében a remény, mint isteni erény jelentőségét állította középpontba. Rámutatott, hogy remény nélkül az élet rendkívül megpróbáltató, és hangsúlyozta, hogy a keresztény ember számára a remény Krisztusból fakad. Elmélkedésének célja az volt, hogy ezt a „kapaszkodót” továbbadja a jelenlévőknek, mint egyfajta „isteni iránytűt”, amely minden körülmények között képes megtartani az embert.

Kiemelte, hogy a remény éppoly nélkülözhetetlen számunkra, mint a mindennapi kenyér. Megjegyezte, hogy bár a többi erény is nagyban segít az életutunk során, ám azok csupán átmenetiek, míg a Krisztusba vetett bizalom, a remény egy örök támasz, amely erőt ad és egy valódi közösségi életre vezet.

Ezt az ajándékot maga a Jóisten adta az embernek, és általa lehetséges a hit mélyebb megélése

– mondta az atya.

Sajgó atya megjegyezte, hogy a szentév mottója – „Legyetek a remény zarándokai” – különös jelentőséggel bír, hiszen arra ösztönöz, hogy a hitben megerősödve vigyük tovább a remény üzenetét. Kitért a Szentatya ezzel kapcsolatos gondolataira is, bátorítva a hallgatóságot arra, hogy olvassák a pápa buzdításait, mert azok iránymutatást adhatnak a mindennapi életben.

Az ember alapvető bizalommal születik a világra és ez a kezdeti, gyermeki remény az évek során felnőtt hittel formálódik át

– mutatott rá az előadó.

Sajgó Szabolcs SJ kifejtette, hogy Jézus földi testében teljes közösséget vállalt az emberiséggel, osztozott sorsunkban, azonban feltámadott dicsőségében még teljesebben jelen van ebben a világban. Megjegyezte, hogy Krisztus feltámadásának erős történelmi alapja van, hiszen az apostolok tanúságtétele igazolja annak valóságát – nem egy mitológiai elbeszélésről, hanem hiteles eseményről van szó.

Az előadó az elmélkedés további részében a Krisztusban való hit fontosságát is kiemelte. Hangsúlyozta, hogy Jézus valóságosan jelen van, és az Ő feltámadt lénye az emberi lélek számára kimeríthetetlen erőforrást jelent. Szólt többek között az irgalomról is, amely maga a teremtő szeretet, valamint a halálról, amely nem végállomás, hanem békés átlépés az örökkévalóságba. Külön figyelmet fordított a belső béke jelentőségére, amely segít eligazodni a mindennapok kihívásai között.

Az előadás végén az atya Isten szolgája Esterházy János életpéldájára is kitért, és beszélt A hazatérés című életrajzi dráma jelentőségéről. Befejezésül felolvasta a közönség számára A semmiből kimetszve című friss írást, amely gondolatébresztő lezárásként szolgált az elmélkedéshez.

Az előadást követően ünnepi szentmisére került sor, amelyet a lelki nap vendége, Sajgó Szabolcs SJ atya mutatott be. A szertartáson koncelebrált mons. Ďurčo Zoltán esperesplébános, a Nyitrai Egyházmegye magyar hívekért felelős püspöki helynöke.

A Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában bemutatott szentmisét portálunk élőben közvetítette a Felvidék.ma Facebook-oldalán.

Sajgó Szabolcs atya prédikációjában elsősorban a böjt jelentőségét állította a középpontba, annak testi és lelki dimenzióit egyaránt megvilágítva. Rámutatott, hogy a böjt nem csupán lemondás, hanem egy mélyebb lelki folyamat, amely az ember javát szolgálja. Kifejtette, hogy a liturgikus lila szín is erre utal: a megtisztulás, a bűnbánat és az elmélyülés jelképe.

A prédikációban az atya visszatekintett a böjt történelmi jelentőségére is, példákkal szemléltetve, hogy a böjt mindig is a hit megélésének egyik legfontosabb eszköze volt, amely a lelki elmélyülést is elősegíti.

A valódi nagyböjt nem pusztán külső korlátozásokról szól, hanem arról, hogy minőségi időt adjunk Isten jelenlétének az életünkben

– emelte ki, s hangsúlyozta, hogy ez idő tájt a zsolozsmák olvasása is segíti a lelki megtisztulást és elmélyülést, ezért buzdította a híveket is ennek az imakincsnek a gyakorlására.

A szentmise után szentségimádásra került sor, amely lehetőséget adott a jelenlévőknek, hogy elmélyüljenek a csendes imádságban és Isten jelenlétében. Ezt követően a jelenlévők lerótták kegyeletüket Esterházy János földi maradványai előtt, majd a szervezők agapéval és szeretetlakomával kedveskedtek a vendégeknek és a híveknek.

A zarándokközpont területén a mai napon ismét gazdag lelki programkínálattal várják az érdeklődőket, különböző előadások és események révén. Az előadások sorát többek között dr. Molnár Imre, ifj. dr. Csámpai Ottó, valamint Dávid Zsuzsanna festőművész előadásai gazdagítják. Az érdeklődők számára lehetőség nyílik a zarándokközpont területének részletes megismerésére is.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma