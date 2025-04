Gubík szerint elkezdődött a korszakváltás a felvidéki magyar képviseletben

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke legújabb, a Magyar Nemzetben megjelent interjújában a megválasztása óta eltelt fél év munkájáról, eredményeiről és jövőbeni céljairól beszél. Kiemeli: a felvidéki magyar politikai életben elkezdődött a korszakváltás, amelynek a politikai nemzedékváltásban is meg kell mutatkoznia. A pártelnök meggyőződése, hogy ismét lesz magyar képviselet a szlovák parlamentben 2027-ben, ehhez pedig elengedhetetlen a szervezeti, szellemi és közösségi megerősödés a felvidéki magyarok körében.

Az interjúban elmondta, szimbolikus napon és helyen – április 5-én Kassán – tartja a párt Országos Tanácsát,

amelyen a Magyar Szövetség megújult tagságáról, a helyi szervezetek állapotáról, a pártot segítő partnerszervezetek építéséről, és a bejegyzés alatt álló Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás céljairól is beszámol majd. Ez utóbbi nemcsak érdekvédelmi szervezetként, de az önkormányzatok számára konkrét szolgáltatásokat is nyújtó szervezetként is működne. Megjegyezte, a döntéshozatal támogatására az elmúlt fél évben létrejött egy fiatal szakemberekből álló elemzői csapat is, akik szakmai anyagokat készítenek elő.

Ilyen volt például az önkormányzati finanszírozási törvény, most pedig a sporttörvény módosítása van napirenden – reagálva többek közt az etnikai gyűlöletkeltésre a stadionokban, illetve a közelmúltbeli késeléses támadásra.

A párt Országos Tanácsán Gubík egy programnyilatkozattal is készül, amely egy jogvédő csomagot tartalmaz – ennek része például egy régóta hiányzó nemzetiségi törvény, amely a jogállásunkat definiálná.

„Felvetjük továbbá a választási törvény módosítását is, amely lehetővé tehetné az alternatív küszöböt a nemzetiségi pártok számára” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek.

Az interjúban beszélt a Felvidék First programról, amely az „egyetlen releváns magyar párt” arculatát hivatott bemutatni. Arra a kérdésre, hogy az idei évben mi a legfontosabb politikai célkitűzése a pártnak, Gubík úgy válaszolt, hogy a legfontosabb a szervezeti, szellemi és közösségi megerősödés. „Olyan közeget akarunk teremteni a Felvidéken, ahol nincs apátia, nincs letargia, de a széthúzásnak is véget vetünk” – fogalmazott.

A 2027-es parlamenti választások kapcsán kijelentette, nem számol azzal a forgatókönyvvel, hogy a Magyar Szövetség nem jut be a parlamentbe. Véleménye szerint reformokkal, a kedvező hangulat megteremtésével és azzal az üzenettel, hogy az emberek tudatosítsák, hogy a Szlovákia déli régióiban élőknek nincs más alternatívájuk, mint a Magyar Szövetség, a parlamenti választáson sikerrel járhatnak – amennyiben ezek az üzenetek eljutnak a választókhoz.

Gubík László az interjúban kifejtette, jelenleg nem észlel a párton belüli megosztottságot, az „apátia viszont még jelen van – ezen még dolgozni kell” – fogalmazott.

A pártelnök aláhúzta: a korszakváltásnak politikai nemzedékváltásban is meg kell mutatkoznia. „Ez nem jelenti azt, hogy csak a fiataloké a világ – a tapasztalatra és az egyensúlyra is szükség van –, de a sokszínűség az arcok szintjén is fontos” – véli.

„Kell, hogy legyen olyan politikusunk, aki a törzsgárdához szól, de olyan is, aki a vegyes házasságban élőkhöz, a magyar roma közösséghez vagy az első választókhoz tud hitelesen beszélni” – hangsúlyozta.

Gubík szerint a korszakváltásnak ezt a sokszínűséget is tükröznie kell, az ő dolga pedig az, hogy mint egy jó karmester, úgy fogja össze a zenekart: több szólam szóljon, de a végén ezek harmonikusan szóljanak együtt.

Az interjúban beszél még az állampolgársági törvényről, arról is, hogyan halad a szlovák állampolgárságának visszavétele, továbbá beszél a szlovák miniszterelnökkel való találkozásáról és a mindenkori magyar kormány stratégiai partnerségéről is. A teljes interjú itt olvasható.

SZE/Felvidék.ma