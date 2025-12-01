A baracskai Kelecsényiekről Léván

Advent első vasárnapján előadással egybekötött könyvbemutatóval nyílt meg a karácsonyi könyvvásár a lévai Reviczky Házban. A november 30-ai eseményen Wurczer Péter A Kelecsényi család Baracskán című kétnyelvű kötetét ismertette a família községhez kötődő történetével.

Mint elmondta, a család legjelentősebb tagja az idén kétszáz évvel ezelőtt Nyitraújlakon született Kelecsényi Ráfael volt. Nem csupán a család legkarizmatikusabb tagja volt, hanem Bars vármegye legbefolyásosabb és leggazdagabb nemese is, aki a régió fellendítésén is dolgozott.

Különös módon került a mai Barsbaracskára. A gyermektelen Kelecsényi Zsigmondé volt a baracskai földbirtok, s az ő utódjaként, fogadott fiaként Ráfael. Wurczer Péter kiemelte,

igen fukar és zsugori ember volt Ráfael. A vagyonát fokozatosan halmozta, több földbirtokot szerzett Bars vármegyében és más régiókban is.

Kastélyok, falusi kúriák, nemesi paloták és városi polgárházak tucatja tartozott hozzá. Mindennek ellenére hétköznapokon rongyos ruhákban járt. Jellegzetes öltözéke volt a faluban a kukoricacsuhéból fonott nadrág.

Ráfaelnek öt gyermeke volt. Hugó, Izabella, Matild, Iréne, Ilonka. A gyermekek közül három élte meg a felnőtt kort.

A zsugoriságát a családjának is el kellett szenvednie. Ezt vázolták fel Kelecsényi Izabella azon naplórészletei, melyeket a fiatal helytörténész az előadás során ismertetett.

Így hallhatott a közönség arról, hogy még a fiatalon eltávozott leányának a temetésén is spórolni akart. A legszerényebb fémkoporsót hozatta el Léváról a leányának. A gyermekei esküvőjén ugyancsak kiakad, felesleges pompának tartotta.

Ennek ellenére sokat tett a régió fejlesztéséért. Neki köszönhetően épült ki a vasúthálózat a Garam mentén.

Wurczer Péter Barsbaracska polgármestereként megjegyezte, Kelecsényi Ráfael jubileuma alkalmából 2025-es esztendőt Kelecsényi Ráfael-emlékévvé nyilvánították Barsbaracskán. Az emlékév során több rendezvényen emlékeztek meg róla. Az emlékév csúcspontját az augusztus elején rendezett kétnapos Kastélynapok jelentették, ahol leleplezték Ráfael mellszobrát, illetve helytörténeti konferenciát tartottak a Kelecsényi famíliáról.

„Nagy látogatottságuk volt a Kastélynapoknak, szombaton mintegy ezerötszáz látogató érkezett Baracskára, a vasárnapi konferenciának is több mint száz hallgatója volt” – jegyezte meg a polgármester. Az emlékév keretében készült el a kétnyelvű kötet is.

A vasárnapi előadáson szó esett továbbá a Kelecsényi utódokról is. Egyetlen fiát kitagadta. A már említett Izabella háromszor házasodott meg, végül a Kelecsényi család péceli kastélyában élte le élete utolsó éveit.

Iréne volt a barsbaracskai birtok örököse. Neki köszönhetően maradt fenn a kastély berendezése – mondta el a helytörténész.

A második világháború után a Pozba–Érsekújvár–Budapest–Pécel vasútvonalon menekítette ki a családi vagyon a hatalomra törekvő kommunisták elől. Izabella nővérénél szállt meg. Izabella még 1945-ben elhunyt, a gyermektelen Iréne viszont 95 éves korában, 1970-ben távozott.

A megmenekített ingóság egy leendő múzeum alapjait képezi majd a barsbaracskai Kelecsényi-kastélyban – hangzott el az eseményen. Wurczer Péter és értékmentő kis csapata bő egy évtizede felvette a kapcsolatot az utódokkal. Makay Márta Sarolta, a néhai Izabella dédunokája odaajándékozta a barsbaracskaiaknak a megőrzött tárgyakat.

A Kelecsényi-kastélyban 2026-ban jelentős felújítás kezdődik. A rekonstrukció után a kastély termei adnak majd otthont a família történetét bemutató állandó tárlatnak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma