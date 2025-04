Négynapos lesz idén a Hollókői Húsvéti Fesztivál

Folklórprogramokkal, palóc gasztronómiával, népszokások felelevenítésével és az elmaradhatatlan locsolkodással várja a látogatókat a Hollókői Húsvéti Fesztivál; az idén négynapos rendezvényen koncerteket, családi és gyermekprogramokat is szerveznek a Nógrád vármegyei világörökségi faluban – tájékoztatta ma az MTI-t a szervező Hollókő Világörökség-kezelő Nonprofit Kft.

A közlemény szerint nagypénteken, április 18-án ingyenesek lesznek a programok. Lesz kirakodóvásár a Petőfi úton, tojásfestés több helyszínen, láthatók lesznek archív képek, és régi hollókői filmeket vetítenek a Látogatóházban, ahol felelevenítik a hollókői böjti szokásokat is.

Nagyszombaton gasztronómiai és hagyományőrző programokat tartanak az Ófalu udvaraiban kereplőzéssel, a népi élet bemutatásával. Táncokat tanít a Nógrád Táncegyüttes, karikázót és népviseletes életképet mutat be a Hollókői Néptáncegyüttes, és lehet szilvás gombócot főzni a Kétbodonyi Hagyományőrzőkkel.

Vasárnap 9:30-kor kezdődik a húsvéti szentmise, amelyet a feltámadási körmenet követ. A templomnál és az alsó kútnál is locsolkodással várják a vendégeket, nótával és tánccal szórakoztat a Nógrád Táncegyüttes, a Fonó Néptáncegyüttes és a FOLT zenekar, a Guzsalyas Viselettárban Bukovics János palóc mesemondó meséit hallgathatják meg az érdeklődők.

Vasárnap és hétfőn a Pajtaárok színpadon is szerveznek programokat. Vasárnap a 11 órakor kezdődő megnyitó után a Hollókő Táncegyüttes és a hollókői citerások húsvéti műsora következik, fellép a Fonó Néptáncegyüttes és a Nógrád Táncegyüttes. Népzenei koncertet ad a Dűvő, 15 órakor kezdődik a Kerekes Band és Petrás Mária nagykoncertje. Este locsoló táncház lesz a Dr. Román András Látogatóházban a Dűvő zenekarral és a Nógrád Táncegyüttessel.

Hétfőn a húsvéti szentmise után a „nagy húsvéti locsolkodásra” várják a látogatókat az Ófaluba, ahol folytatódnak a táncos, zenés programok. A nagyszínpadon a Fonó Néptáncegyüttes, a Nógrád Táncegyüttes és a Dűvő fellépése után 15 órakor kezdődik a Ritmusa zenekar nagykoncertje.

A szervezők közlése szerint a rendezvény hétéves kor alatt, valamint mozgás-, hallás- és látássérült igazolvány bemutatásával ingyenes, kísérőjük pedig kedvezményes jeggyel látogathatja a fesztivált.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Hollókői Húsvéti Fesztivál és Hollókő Ófaluja is kizárólag a rendezvény hivatalos jegyének megvásárlásával látogatható szombattól hétfőig. A belépőjegy tartalmazza a település összes programjának és egyes látnivalóinak belépődíját is, így azzal felkereshető a Játszóház, az Oskola, a Postamúzeum, a Falumúzeum, a Guzsalyas Viselettár, a Kézműves Nyomdaműhely, a Babamúzeum és a vár is.

