Megbecsülés és közösség: A Felvidék egyik legnépesebb egyletének „titka”

Nem hittük volna, hogy a Felvidéken létezik olyan civil szervezet, amely egy régióból indulva lassan az egész nyugat-szlovákiai térséget lefedi, közel ötezer fős tagsággal. A 2013-ban alakult Megbecsültek Társasága talán az egyetlen ilyen. Már a nevével is figyelmet kelt, hiszen ma már nem divat – sem a szóhasználatban, sem a gyakorlatban –, hogy megbecsüljék az embereket, különösen a szépkorú, de még aktív személyeket…

Egyre több régióban csatlakoznak mind többen e társasághoz. Ma már nemcsak az alapítás helyszínén, Galántán, hanem a vágsellyei, dunaszerdahelyi, komáromi és érsekújvári járásokból is bővült a társaság tagsága, közel ötezer főre. Az, hogy nem a tagtoborzás a fő cél, talán a siker titka, hiszen így is egyre többen csatlakoznak, és folyamatosan nő ez a közösség.

Több mint tíz éve, Forró Krisztián és felesége, Fodor Szilvia jóvoltából alakult meg a Megbecsültek Társasága. Forró Krisztián alapító egykori nyilatkozatát érdemes ismételni, sőt kell is, hogy a mai generáció egy része ne feledje: „feleségemmel, Szilviával rendszeresen próbáltunk segíteni az időseknek már a múltban is.

Az idősek azok, akik felnevelték gyermekeiket, minket, és segítenek az unokákkal is. Kerestük az alkalmakat, amikor segíthetünk nekik, meghálálhatjuk a szeretetet és a törődést, amit kaptunk tőlük”.

Jó ezt újra olvasni, különösen azoknak, akiket ez érint.

Forró Krisztián a megyei választások előtt ígéretet tett: ha elnyeri a választók bizalmát, kiemelten fog gondolni a szépkorúakra. 2013-ban megalapították a Megbecsültek Társaságát, mert az idősebb korosztály ezt megérdemli.

Azóta folyamatosan szerveznek évi programokat az egyre bővülő tagságnak. A tagok az igényeik szerint iratkoznak fel a programokra, amelyek a kirándulásoktól az őszi-téli színházlátogatásokon és bálokon át számos szórakozási, ismerkedési és közösségépítő lehetőséget kínálnak a régiók érdeklődőinek.

2025-ben is sokszínű programkavalkáddal készülnek a mátyusföldi, csallóközi és immár a Duna menti régió érdeklődői számára. A programok szervezése és az útitervek mindig attól függnek, hogy melyik régióból hány érdeklődő jelentkezik az egynapos vagy a három-négy napos külföldi utakra.

A legutóbbi, Garam-menti két faluból, Kőhídgyarmatról és Nánáról is voltak jelentkezők a csodálatos, gazdag múltú, történelmi Sopron városának látogatására. Jómagam is élvezhettem (másodszor) a kirándulás minden percét. A jó hangulatú utak lehetőséget adnak új ismeretségek és kapcsolatok kialakítására, de a régi barátokkal való találkozások is élményt nyújtanak.

Sopronba érkezve megtekintettük a karmelita rend egykori kolostorát, amely ma szálláshelyként és csendes elvonulásra alkalmas, pihentető oázisként szolgál. A város két és fél órás, idegenvezetővel történő bemutatása különleges élményt jelentett történelmi és építészeti csodáival, templomainak rejtett kincseivel. Fáradtan, de felejthetetlen élménnyel tértünk haza erről a szép tavaszi útról, mint megannyi közös kirándulásról.

A sikeres kirándulások és programok Bugár Gergely programszervező és -lebonyolító munkáját, valamint logisztikai ügyességét is dicsérik, hiszen minden út nagy élmény. Türelme, kedvessége és az emberek iránti tisztelete külön elismerést érdemel mindannyiunktól, akik már többször utaztunk vele ezeken a programokon. Természetesen tisztelettel és hálával köszönjük Forró Krisztiánnak (és feleségének), akik politikai küldetésük mellett is megtisztelik azokat, akik már nem aktívak a közéletben, vagy éppen az egyedüllét jutott osztályrészül.

A társaság az idei év folyamán is sokszínű programkavalkáddal hirdeti terveit. Érdemes velük utazni az igényesebb érdeklődőknek is, hiszen új és értékes történelmi, turisztikai helyekkel ismerkedhetnek meg, vagy közösségi élményeket élhetnek át kortársaikkal.

Legközelebbi programjukra is szeretettel hívják az érdeklődőket, különösen az operett kedvelőit. Írásom végén Bugár Gergely kedves meghívását közlöm:

Tisztelt Közösség!

A Megbecsültek Társasága szeretettel meghívja Önöket az ógyallai kultúrházba, ahol 2025. május 22-én, csütörtökön 18.00 órától a Pesti Művész Színház előadásában tekinthetik meg a Mágnás Miska című operettet két felvonásban, ilyen szereposztással: Fogarassy Bernadett, Tunyogi Bernadett, Egyházi Géza, Várkonyi András, Gyurity István.

Szeretettel várjuk nemcsak a szépkorúak, hanem közösségeink minden korosztályának érdeklődését. Arra kérjük Önöket, hogy részvételükkel támogassák a Megbecsültek Társasága munkáját, és szórakozzanak jól egy vidám, emlékezetes operett-előadás alkalmával.

Az előadásra Nagymegyertől Párkányig, Komáromtól Érsekújvárig az egész régióban indítunk buszokat, igény szerint oda- és hazaszállítjuk Önöket. Munkatársainktól felvilágosítást kaphatnak a jegyek és a buszok ügyében az alábbi elérhetőségeken.

Jelentkezésüket várja a Megbecsültek Társasága komáromi programszervezője, Bugár Gergely, a +421 948 85 77 37 telefonszámon vagy a bugargergely@megbecsultek.sk e-mail-címen. Találkozzunk Ógyallán, május 22-én, egy dallamokkal és kacajokkal teli, felhőtlen esten!

Üdvözlettel: A Megbecsültek Társasága csapata nevében, Bugár Gergely programszervező Megbecsültek Társasága Komárom régió

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma