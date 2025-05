200 cserkész mérte össze rátermettségét a kassai Bakancspróbán

Közel 200 cserkész gyűlt össze Kassán, hogy megmérettessék magukat a 2025-ös Bakancspróbán, május 16–18 között. A Bakancspróba a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség akadályversenye, melyen egy túra során különböző feladatokat kell teljesíteniük a résztvevőknek.

Így a cserkészek számot adhatnak cserkésztudásukról és gyakorlati ismereteikről. A verseny különlegessége, hogy a Bakancspróbán, az Országos Métabajnoksággal ellentétben, nem csapatonként, hanem őrsökben, kisebb csoportokban indulnak a cserkészek. Így egy cserkészcsapat akár több őrssel is versenybe szállhat a győzelemért.

Az idei évben a kassai 17. számú II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat vállalta a Bakancspróba megszervezését. Nagy segítségükre voltak a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség frissen végzett segédtisztjei, akik szintén kivették a részüket a verseny megtervezéséből.

A verseny keretmeséjét Jules Verne: 80 nap alatt a Föld körül című regénye ihlette. Így a túra során különböző országokba látogathattak el a cserkészek és az adott országhoz kapcsolódó feladatokat kellett megoldaniuk:

sátorállítást Mongóliában, állatnyomok felismerését Ausztráliában, tűzgyújtást Hawaii-on.

A szervezők fontosnak tartották, hogy ne csak a Kassa környékén található erdőket, hanem a város nevezetességeit is megismerhessék a résztvevők, így a verseny útvonala Kassa belvárosát is érintette. De persze nemcsak a versenyzésé volt a főszerep, de a kassai szervezők több színes programmal is készültek.

A résztvevő őrsök igyekeztek a legjobb tudásuk szerint teljesíteni a feladatokat. A verseny végig kiélezett volt, sok esetben csupán egy-egy pont döntött győzelemről. Kölök kategóriában Pozsony csapata nyerte el az első helyezést, de Egyházfa és Kürt is dobogós helyen végzett. A Suhanc kategória győztese Fülek lett, a második helyet Észak-Komárom, a harmadikat a pozsonyi és az egyházfai cserkészek közös őrse szerezte meg. Így a pozsonyi és az egyházfai cserkészeknek mindkét kategóriában sikerült helyezést elérniük.

A 2025-ös Bakancspróba eredménye a következőképpen alakult:

Kölök kategória (10–14 éves korosztály):

1. hely: Hűséges hiúzok őrs (Pozsony)

2. hely: Legjobb spártai dínó őrs (Egyházfa)

3. hely: Frappáns flamingó őrs (Kürt)

Suhanc kategória (15–19 éves korosztály):

1. hely: Gengszter gaviálok őrs (Fülek)

2. hely: Vonat után futók őrs (Észak-Komárom)

3. hely: Hűséges hiúzok, Pí (3,14) és a Liliom őrsök (Pozsony+Egyházfa)

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség/Felvidék.ma