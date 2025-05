Nagyszombat megye digitális egészségprojekt megvalósításába kezdett

Az 500 egyedül élő polgár számára korábban bevezetett segélyhívásos projekt sikerén felbuzdulva a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat újabb innovációval jelentkezett. Száz korszerű telemedicinális berendezéssel segíti a szív- és érrendszeri panaszok megelőzését.

„A lakosság számára elérhető, színvonalas egészségügyi ellátást megyeelnökként nagyon fontosnak tartom. Háziorvosokból hiány van, miközben az átlagéletkoruk egyre nő. Ennek a kedvezőtlen helyzetnek az egyik lehetséges megoldása a telemedicina, mely egy hivatalosan elismert egészségügyi segédeszköz. Lényegében a korszerű technológiának a betegek otthoni környezetében történő alkalmazásáról van szó. A digitális egészségprojektnek köszönhetően időt takarítunk meg az orvosoknak, miközben javítjuk a betegségek diagnosztizálásának színvonalát, amivel az egészségügyi rendszer hasznára vagyunk“ – fejtette ki Jozef Viskupič megyeelnök.

A projektbe a megye 15 egészségügyi szolgáltatója kapcsolódott be. A kiválasztott betegek a rendelőből hazaviszik a telemedicinális táskát, mely vérnyomásmérőt, vércukormérőt, mérleget, pulzoximétert és okostelefont tartalmaz az alkalmazással. A beteg négy-hat héten keresztül rendszeres időközökben méri a vérnyomását és egyéb értékeit. Az adatok bekerülnek a rendszerbe, az orvos pedig kiértékelve azokat meghatározza a kezelést.

„Orvosi szempontból ennek a legnagyobb hozadéka, hogy átfogó képet kapunk a beteg állapotáról a valós életkörülményei között, nem pedig az orvosi rendelőben tett látogatása pillanatára vonatkozóan. Ennek köszönhetően felmérhetjük a vérnyomás rejtett ingadozását és egyéb egészségügyi problémákat, amelyek egyébként rejtve maradnának előttünk. Ez nemcsak az idősebb generáció, hanem minden korcsoport szempontjából fontos“ – magyarázta MUDr. Mariana Čapeľová általános orvos, aki szintén bekapcsolódott a projektbe.

További előnyként említette, hogy a telemedicina tehermentesíti a rendelőket. A betegek egy része egészségi állapotának távolról történő megfigyelése értékes időt takarít meg számukra, melyet a rendelőbe érkező betegekre fordíthatnak. Ezért hasznosnak tartaná, ha minden, a feltételeket teljesítő beteg élhetne ezzel a lehetőséggel.

A telemedicinális táskák nemcsak a megelőzés és a diagnosztizálás eszközei, hanem az egészségügyi ismeretek bővítésének is. A betegek ugyanis ezeknek köszönhetően jobban megértik a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit és aktívabbá válnak egészségük védelme érdekében.

„Örömmel tölt el, hogy a telemedicina Nagyszombat megyében is népszerűvé válik, mely például szolgál a többi megye számára is. A fiziológiai funkciók távoli megfigyelése lehetővé teszi az orvosok számára, hogy valós időben figyelemmel kísérjék és értékeljék betegeik állapotát. Reményeim szerint ez a bekapcsolódó betegek és az egészségügyi szolgáltatók részére is lehetővé teszi jobb eredmények elérését“ – mondta Ľuboš Petrík, a Goldmann Systems elnökségének elnöke, mely társasággal a megye együttműködik a projekt megvalósításában.

NZS/Felvidék.ma/Sajtóközlemény