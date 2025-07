Zselízi siker az Európa-bajnokságon Olaszországban

Az idei évben Olaszország adott otthont az NBHA (National Barrel Horse Association) Európa-bajnokságának, ahol Szlovákia színeiben több fiatal versenyző is fantasztikus eredménnyel zárta a megmérettetést. A fiatal zselízi tehetség, Újváry Karin is Európa-bajnoki címet szerzett! Jelenleg pedig éppen az USA-ban vesz részt a Georgia állambeli NBHA Youth & Teen World Championships elnevezésű világbajnokságon.

A 18 éves Karin az ifjúsági kategóriában (YOUTH 1D Pole Bending) állhatott fel a dobogó legfelső fokára, ezzel megszerezve Szlovákia első helyét ebben a versenyszámban. Ez a cím nem csupán a kemény munkáját és kitartását, hanem azt az elhivatottságot is dicséri, amellyel a sportághoz viszonyul.

Szintén kimagasló eredményt ért el egy fiatal naszvadi versenyző hölgy, Hajtmanová Hanka is, aki a Junior kategóriában (Junior 1D Pole Bending) lett Európa-bajnok. Mindkét lány teljesítménye példaértékű, és erősíti a régió lovassportjának jelentőségét.

A Pole Bending egy technikás és látványos versenyszám a westernlovas sportban, amely ügyességet, gyorsaságot és tökéletes összhangot kíván a ló és lovasa között. Karin és Hanka is példásan teljesítettek, így méltán vihették haza az Európa-bajnoki aranyérmeket.

„Rendkívül büszkék vagyunk rá. Ezeket az eredményeket elsősorban saját magának köszönheti – rengeteg kemény munka, edzés, lemondás és fegyelem áll mögötte. Mi, szülők, már kiskorától kezdve támogattuk és segítettük őt. Én mindenben segítek neki, amiben tudok, az apukája pedig a legfontosabb dolgokat intézi – a szállítást, az utazást és magukat a versenyeket, mivel Szlovákiában, Magyarországon és Olaszországban is versenyez, jelenleg pedig éppen az Egyesült Államokban tartózkodik. Nagy érdeme van a sikerében Milan Zelka edzőnek is, akivel kezdettől fogva dolgozott, és több éven át edzett nála, valamint Karin Kelementová edzőnőnek. Hatalmas köszönet illeti őket is. Enélkül nem is lehetne így” – nyilatkozta az édesanyja, Újváry Farkas Darina.

Ahogy a szlovák NBHA közösség is hangsúlyozta: „Amikor a szív, a bátorság és a kitartás egyszerre futnak, az álmok valósággá válnak.”

Csonka Ákos/Felvidék.ma